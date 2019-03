Quarta tappa del Pallone d’Italia : Il Pallone d’Italia, evento ideato e organizzato dalla Lega Pro, continua il suo tour e, dopo Torino, Milano e Perugia, sbarca a Napoli lunedì 11 marzo per incontrare i club, le istituzioni e le forze dell’ordine sul territorio: al centro del dibattito la partita come un evento gioioso da vivere con uno spirito positivo e partecipativo. Al convegno saranno presenti il Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, il Presidente ...

Quarta tappa Tirreno Adriatico 2019 : percorso e altimetria Foligno-Fossombrone : Quarta tappa Tirreno Adriatico 2019: percorso e altimetria Foligno-Fossombrone Mercoledì 13 Marzo avrà inizio dal Lido di Camaiore, in provincia di Lucca, la Tirreno Adriatico, che con le sue sette tappe ci accompagnerà fino a San Benedetto del Tronto, luogo in cui si concluderà la competizione con una gara cronometro. La competizione fa parte del UCI World Tour 2019. Quarta tappa Tirreno Adriatico 2019: percorso La Quarta tappa ...

Remco Evenepoel - caduta e ritiro nella Quarta tappa dell’UAE Tour : La prima esperienza nel World Tour di Remco Evenepoel è durata solo tre tappe e mezzo. Il 19enne belga era attesissimo all’UAE Tour, ma la sua corsa è finita alla quarta tappa per colpa di una caduta. Il corridore della Deceuninck Quickstep, considerato il fenomeno nascente del ciclismo mondiale dopo gli straordinari exploit della categoria juniores, era andato molto bene nell’arrivo in salita di Jabel Hafeet, dove aveva concluso a meno di un ...

Tour degli Emirati - Quarta tappa : Ewan allo sprint brucia Moschetti : La frazione, velocissima, è stata prima caratterizzata da un tentativo di fuga di Domoulin poi da una rovinosa caduta che ha messo a terra quasi tutta la Barhain e il campione del mondo Valverde. Lo ...

Uae Tour : la Quarta tappa a Ewan : Caleb Ewan si aggiudica la quarta tappa dell'UAE Tour, 197 chilometri compresi fra Palm Jumeirah e Hatta Dam. Il corridore australiano, al primo successo dal suo passaggio dalla Mitchelton-Scott alla ...

UAE Tour – Media montagna oggi negli Emirati : percorso e altimetria della Quarta tappa : Tutto pronto per la quarta tappa dell’UAE Tour: percorso non troppo impegnativo per i ciclisti oggi negli Emirati Arabi Dopo la vittoria di ieri di Alejandro Valverde nella salita di Jebel Hafeet, nella terza tappa dell’UAE Tour, i ciclisti sono pronti per una nuova sfida. I corridori pedaleranno per 205 km da Dubai ad Hatta Dam, per una tappa di Media montagna. Una tappa prevalentemente pianeggiate con qualche leggera ...

Volta ao Algarve 2019 – Groenewegen vince la Quarta frazione - Pogacar leader di classifica a una tappa dalla fine : Dylan Groenewegen conquista la quarta tappa dell’edizione 2019 della Volta ao Algarve, primo tra gli italiani Simone Consonni Dopo le vittorie di Fabio Jakobsen, Tadej Pogacar e Stefan Kung nelle prime tre tappe della Volta ao Algarve 2019, la quarta tappa della competizione portoghese va a Dylan Groenewegen. Il ciclista olandese, partito con la carovana di corridori da Albufeira ed arrivato dopo 198,3 chilometri a Tavira, si è ...

Vuelta Andalucia : impresa di Simon Yates nella Quarta tappa - crolla Wellens : La giornata più attesa della Vuelta Andalucia, quella con la dura salita di Alto de Hazallanas, non ha tradito le attese. In 119 chilometri e tre ore di corsa si sono vissute emozioni e capovolgimenti di fronte continui, con la classifica generale che ne è uscita rivoluzionata. Tim Wellens è stato sottoposto ad una serie di attacchi da parte di Mitchelton e Astana ed è stato costretto a cedere la sua maglia di leader. Simon Yates si è poi ...

Vuelta Andalucia 2019 : Simon Yates domina la Quarta tappa! Jakob Fuglsang si prende la testa della classifica generale : Simon Yates si aggiudica la quarta e penultima frazione della Vuelta a Andalucia 2019, corsa a tappe di categoria 2.HC che rientra nel calendario dell’UCI Europe Tour e che si disputa nell’omonima regione della Spagna. Il corridore britannico della Mitchelton Scott, molto distante dalle prime posizioni in classifica generale, ha attaccato sulle prime rampe dell’Alto de Hazallanas, ad oltre 30 km dalla conclusione, incrementando ...

Ciclismo - Tour of Oman : Sonny Colbrelli si prende la Quarta tappa - Lutsenko mantiene la maglia da leader : Il corridore della Bahrain-Merida centra la prima vittoria in stagione, precedendo sul traguardo Greg Van Avermaet e Clemente Venturini Primo squillo in stagione per Sonny Colbrelli , che vince la ...

