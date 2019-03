agi

(Di domenica 10 marzo 2019)Giuseppe Conte prende tempo e lancia la palla nel campo europeo. Dopo l'annuncio via Facebook di sabato con cui sui bandi (lunedì 11 c'era una scadenza da rispettare) di Telt ha di fatto deciso di non decidere, il premier italiano ha deciso di cominciare una serie di incontri per valutare tutte le possibilità di rettificare l'opera e, se possibile, rimandare le scelte definitive a dopo le elezioni europee del 26 maggio. Vedrà nei prossimi giorni Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Ue e il presidente francese, Emmanuel Macron, probabilmente in occasione del Consiglio europeo del 21 e 22 marzo."Mentre scrivevo a Telt", ha spiegato in un colloquio con il direttore del Fatto Quotidiano, Marco Travaglio: "Ho avvertito di questa interlocuzione sia Juncker sia Macron trasmettendo la lettera e Telt e chiedendo di incontrarli per avviare un processo ...

fisco24_info : Quanto potrà durare la pausa di riflessione del governo sulla Tav?: Sulla Tav Giuseppe Conte prende tempo e lancia… - Agenzia_Italia : Quanto potrà durare la pausa di riflessione del governo sulla Tav? - nerdmayne : @ramesbae Mamma mia, davvero, ger Even potrà toccarlo quanto vuole fORTUNATO -