Puglia | scoperta la prima barriera corallina in Italia | ' Sembra di essere alle Maldive'

(Di domenica 10 marzo 2019) Un team di ricerca dell'Università di Bari ha scoperto unalunga chilometri al largo di Monopoli, in. Per lavolta una simile struttura viene trovata sul suolono, ma sino ad oggi era rimasta ignota. Si sviluppa per circa 135 chilometri, anche se non in modo uniforme. I suoi colori sono più soffusi, poiché vive in una maggiore penombra rispettosue simili delleo dell'Australia.lana sulle coste di Monopoli Un gruppo di ricerca dell'Università di Bari, appartenente al dipartimento di Biologia, ha fatto unadestinata a fare storia. Il team, infatti, guidato dal direttore Giuseppe Corriero, ha trovato lainmai vista. Si trova sulle coste di Monopoli, in. La, sino ad oggi, era rimasta sconosciuta poiché si trova al largo, rispetto ...

