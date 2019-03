PSG nel caos - i tifosi furiosi scrivono una lettera al club : “basta mercenari” - ma Mbappè difende la squadra : PSG ko agli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester United, la squadra francese criticatissima dai propri tifosi I tifosi del PSG sono furibondi con i calciatori e con la propria società dopo l’eliminazione prematura in Champions League. Fuori agli ottavi contro il Manchester United in modo a dir poco rocambolesco. Gli ultras hanno deciso di scrivere una lettera di protesta al club: “Siamo di nuovo lo zimbello ...

PSG-Manchester United finisce nel sangue : tifoso accoltellato da un tassista : Le ultime partite in Champions League hanno portato emozioni e clamorosi colpi di scena in particolar modo con l’impresa del Manchester United che ha eliminato il Psg dopo una rimonta pazzesca ed adesso si candida ad essere una possibile outsider anche per la vittoria finale. Incredibile episodio al termine della partita, secondo quanto riporta Sky Sports UK un tifoso dei Red Devils è stato accoltellato, nel dettaglio l’uomo si ...

PSG - Rabiot nella bufera : dopo il ko con lo United è andato a festeggiare : Aria tesissima in casa Psg dopo la clamorosa eliminazione subita per mano del Manchester United . La Champions League per i parigini resta una maledizione, Neymar è andato su tutte le furie dopo la ...

Clamoroso al “Parco dei Principi” - il Manchester United è nella leggenda : rimonta ed elimina il PSG [FOTO] : 1/83 AFP/LaPresse ...

Neymar : 'Sto bene al PSG - ma il mio sogno è giocare nel Real Madrid' : Se non succederà, per me non sarà la fine del mondo, non cancellerà le cose buone che ho fatto nel calcio. Ogni giocatore sogna di vincerlo, è ovvio, ma io non ci perdo il sonno. Ciò che invece ...

Neymar - la rivelazione sull’infortunio spiazza il PSG : “nel 2018 non mi ruppi solo il metatarso” : Neymar e il suo precedente infortunio: il calciatore svela la verità sulla frattura metatarsale a causa della quale nel 2018 rischiò di saltare i Mondiali Gli infortuni di Neymar nella sua carriera sono quasi sempre stati una costante. Tra gli altri, ricordiamo quello che nel 2018 (una frattura metatarsale) che mise a serio rischio la presenza dell’attaccante brasiliano ai campionato del mondo di calcio in Russia. A distanza di circa ...

Copertina de L’Equipe : allarme furti con scasso nelle case dei giocatori del PSG : I colpi quando giocano le partite “Furto con scasso sul calcio”. Titola così oggi L’Equipe che scrive: “dalla fine di dicembre più calciatori del Psg hanno subito furti con scasso per diversi milioni di euro. I ladri erano perfettamente informati sui loro domicili. Il quotidiano sportivo francese dedica quattro pagine al fenomeno, lancia l’allarme. La domanda è: esiste una banda specializzata nel “ripulire” gli appartamenti dei ...

PSG - occhi sull'altro Mbappé : ha 11 e gioca nel primo club di Pogba : Il nome è quello giusto, dell'attaccante del momento. Il ruolo, di un illustre predecessore, pure lui campione del Mondo. Premesse che hanno attirato l'attenzione del Psg che ha messo gli occhi su un undicenne della banlieue parigina. Tale Kylian Mbappé, che gioca nel Roissy-en-Brie, il primo club di Paul Pogba ...

Un talento al giorno – Presnel Kimpembe - il calciatore in gol con il PSG : Presnel Kimpembe (Beaumont-sur-Oise, 13 agosto 1995) è un calciatore francese, difensore del Paris Saint-Germain e della Nazionale francese, con cui si è laureato campione del mondo nel 2018. Nel 2005 è passato al centro di formazione del Paris SG, il debutto con la prima squadra è giunto nella decima giornata di campionato contro il Lens, rimpiazzando al 75º minuto Thiago Motta. Nella stagione 2016-2017 gioca le prime tre partite di ...

LIVE Manchester United-PSG 0-0 - Champions League 2019 in DIRETTA : Mbappè guida il tridente parigino privo di Cavani e Neymar - nessuna sorpresa nell’undici inglese : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Manchester United-Paris Saint Germain, incontro valevole come sfida d’andata degli ottavi di finale di Champions League 2018-2019. Dopo due mesi di pausa, la massima competizione calcistica continentale per club entra finalmente nel vivo con la fase del torneo più attesa ed emozionante, quella degli scontri ad eliminazione DIRETTA. La prima serata di questa finestra regala subito agli appassionati ...