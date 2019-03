Prossimo turno Serie A | 28ma giornata | orari delle partite Le date ed il palinsesto tv

Serie C - il Prossimo turno dedicato a Davide Astori : La Lega Pro e i suoi club ricordano il capitano. Il prossimo turno del campionato Serie C, infatti, sarà dedicato da squadre e tifosi alla memoria di Davide Astori . “Il nostro calcio riesce ad unire le generazioni – spiega Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro- e come si è fermato il giorno della perdita di Davide , un campione nella vita e in campo, lo vuole ricordare nel prossimo turno di campionato, che coincide con il ...

Squalificati Serie A - le decisioni del giudice sportivo : in 12 saltano il Prossimo turno : Squalificati Serie A – E’ andata in archivio la 24^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo della stagione. Non si ferma la Juventus che ha ottenuto altri tre punti contro il Frosinone, solo un punto invece per il Napoli che non è andato oltre il pareggio contro il Torino. Per il resto grande bagarre per la qualificazione in Champions League ed Europa League ed anche per ...