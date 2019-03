Premier | Liverpool 4-2 al Burnley City di nuovo a -1

Premier League : tutto facile per il Liverpool - City di nuovo a -1 : Liverpool - Il pomeriggio di Premier si apre con la vittoria ad Anfield Road del Liverpool per 4-2 sul Burnley . Con questa vittoria la truppa di Klopp vola la quota a 73, a -1 dal Manchester City . ...

Pronostico Liverpool – Burnley - Premier League 10-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Burnley, Premier League 30^ Giornata, Domenica 10 Marzo 2019 ore 13.00Liverpool / Burnley / Premier League / Analisi – Dopo aver perso il primato in classifica, il Liverpool di Jurgen Klopp è pronto a ritornare all’inseguimento del Manchester City, affrontando ad Anfield nel primo dei 3 posticipi della trentesima giornata di Premier League il Burnley, pesantemente coinvolto nella lotta per ...

Liverpool : Salah momento-no - niente gol Premier a rischio : Il Pallone d'Oro africano delle ultime due stagioni comincia ad inciampare. Dopo aver abituato a suon di gol e di prestazioni super i tifosi del Liverpool e gli esteti del calcio, Momo Salah vive ...

Premier - il Liverpool perde il primato : Klopp preso in giro da raccattapalle. VIDEO : Piccolo passo falso, come spesso è accaduto nelle ultime settimane. Il Liverpool frena ancora, lo fa nel derby contro l'Everton. A Goodison Park finisce 0-0, risultato? I Reds perdono la vetta della ...

Premier League : flop Liverpool nel derby - Manchester City primo. Sarri batte il Fulham con i "fedelissimi" : Il Liverpool viene fermato sullo 0-0 dall' Everton nel derby di Goodison Park e perde la vetta della Premier League, con il Manchester City ora in vantaggio di un punto sui Reds. Brutta partita per ...

Premier League : Manchester City in vetta aspettando il Liverpool. United quarto - pari Tottenham-Arsenal : LONDRA - Il Manchester City mette la freccia e almeno per una notte, aspettando il derby di Liverpool, torna in testa alla Premier League. Merito della vittoria di misura sul campo del Bournemouth. A ...

Pronostico Everton Vs Liverpool - Premier League 03-03-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Everton – Liverpool, Premier League 29^ Giornata, Domenica 3 Marzo 2019 ore 17.15Everton / Liverpool / Premier League / Analisi – La ventinovesima giornata di Premier League si concluderà domenica pomeriggio con una partita di straordinaria importanza per le sorti dell’intero campionato. Al Goodison Park, andrà di scena il terzo derby di giornata (dopo Fulham – Chelsea e Tottenham – Arsenal) ...

Pronostico Liverpool – Watford - Premier League 27-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Liverpool – Watford, Premier League 28^ Giornata, 27 Febbraio 2019 ore 21.00Liverpool / Watford / Premier League / Analisi – Torna subito la magia della Premier League nel turno infrasettimanale, dove continua con grande interesse la sfida a distanza tra il Liverpool e il Manchester City, distaccate di un solo punto. Ad Anfield, i Reds di Klopp sfideranno il Watford, una delle rivelazioni di questa stagione. ...

Premier League - Liverpool e United a reti bianche : sorride Pep : Getty Images Premier League, Manchester United-Liverpool: la cronaca del match Solskajer sorprende e in assenza di Matic schiera McTominay in regia alla quarta da titolare in Premier League . Mata ...

Premier League : il Tottenham cade 2-1 a Burnley - City e Liverpool possono scappare : Il Tottenham perde per 2-1 sul campo del Burnley e rischia di dire addio alle speranze di rientrare nella corsa alla vittoria della Premier League . Manchester City e Liverpool , attualmente in testa ...

Pronostico Manchester United Vs Liverpool - Premier League 24-02-19 e Analisi : Pronostico e Analisi Manchester United – Arsenal, Premier League 27^ Giornata, Domenica 24 Febbraio 2019 ore 15.05Manchester United / ARSENAL / Premier League / Analisi – La ventisettesima giornata di Premier League metterà in scena una sfida tanto spettacolare quanto decisiva per i destini del campionato. All’Old Trafford, Manchester United e Liverpool si giocano una fetta delle loro ambizioni; i Red Devils di Solskjaer, ...

Premier League : i risultati della 26giornata : Liverpool - tris e vetta. Arsenal ok : Il Manchester City corre, il Liverpool risponde. Dopo la vittoria esterna della squadra di Guardiola contro l'Everton dello scorso giovedì, i Reds tornano immediatamente in vetta: tris rifilato al ...