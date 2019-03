Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi | 157 i morti Almeno otto sono

Etiopia - Precipita aereo diretto a Nairobi : nessun superstite : Un Boeing 737-800 Max della compagnia di proprietà statale etiope, l'Ethiopian Airlines, è precipita to questa mattina tra Addis Abeba e Nairobi (capitale del Kenia). A bordo del velivolo erano presenti 157 persone, 149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio. La stessa compagnia aerea ha da poco reso noto che non c’è nessun superstite tra le vittime. L’incidente Secondo la prima ricostruzione della Bbc, l’incidente aereo sarebbe avvenuto questa ...

Aereo di linea Precipita dopo il decollo per Nairobi : morti 157 passeggeri. «Otto italiani a bordo» : Un Aereo dell'Ethiopian Airlines è precipita to e si è schiantato mentre era diretto a Nairobi : morte 157 persone che erano a bordo, 149 passeggeri e 8 membri...

Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi - morte le 157 persone a bordo. Almeno otto sono italiani : Ci sono anche Almeno otto italiani tra le 157 persone morte bordo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines Precipita to stamattina, sei minuti dopo il decollo, tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi . Al momento non si ha il numero preciso dei nostri connazionali che erano sul volo. Si attende di venire a conoscenza della lista dei passeggeri...

Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines con 157 a bordo «Si temono 8 vittime italiane» : Il premier Abiy Ahmed Ali: «Era diretto a Nairobi, esprimo le mie più sentite condoglianze alle famiglie». Alcuni osservatori hanno ricordato come il jet - un 737 Max 8 - sia dello stesso modello di quello caduto qualche mese fa in Indonesia

Ethiopian - è un B737 MAX 8 il jet Precipitato e 157 le vittime. "Preoccupa" il secondo disastro di questo nuovo aereo : Sono tutti morti i 157 a bordo del Boeing 737 MAX 8 della Ethiopian Airlines precipitato dopo pochi minuti dal decollo da Addis Abeba per Nairobi. Non ci sono al momento notizie sulla cause della ...