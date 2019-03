Prato | insegnante ha rapporti con un allievo 14enne | denunciata

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Il 9 Marzo del 2019, la tranquillità diviene sconvolta dalla notizia di unatrentacinquenne che ha avutosessuali con un ragazzo appenaa cui dava ripetizioni private. La donna da poco ha partorito un bambino e si pensa che il padre del neonato sia proprio il ragazzo. Il ragazzo attualmente frequenta le scuole medie inferiori. La madre racconta che ormai suo figlio non era più lo stesso, era nervoso, agitato e studiava poco. Qualcosa era cambiato in quel pre adolescente, ma quel turbamento non era dovuto alla difficile condizione della sua età e dei cambiamenti che nascono con essa. Egli era nervoso e studiava di meno. Una spia di allarme è venuta fuori appena il ragazzino, turbato, aveva sottolineato di non aver più intenzione di andare alle ripetizioni di inglese tenute dalla donna in questione. La madre allora ha deciso di indagare e chiedere al ...

