Ponte Morandi Si apre la terza inchiesta per favoreggiamento

Ponte Morandi. Nell’inchiesta bis spuntano le intercettazioni che incastrano Spea e Autostrade : L’inchiesta sul Morandi non finisce mai di sorprendere. Oggi, sui giornali, le intercettazioni telefoniche che mostrano la preoccupazione degli ingegneri di Spea Engineering di essere scoperti dopo aver ritoccato i report sui ponti gestiti da Autostrade dietro pressione della stessa concessionaria. Si tratta del filone di inchiesta nato come costola di quella principale del Morandi, che vede indagate per falso 12 persone e che riguarda i report ...

Ponte Morandi : i tempi per la ricostruzione saranno rispettati “ma la salute va garantita” : Il Governatore della Liguria, Giovanni Toti, ha commentato il rinvio della demolizione della pila 8 di Ponte Morandi a seguito del ritrovamento di alcune particelle di amianto all’interno degli inerti utilizzati nella costruzione della vecchia struttura, “Stiamo lavorando perché si demolisca e si ricostruisca il Ponte nei tempi previsti, senza che questo possa mettere anche solo minimamente a rischio l’incolumità e la salute ...

Sale a 60 numero degli indagati per il crollo del Ponte Morandi : Sale ad una sessantina il numero degli indagati per il crollo di ponte Morandi a Genova, in cui lo scorso 14 agosto persero la vita 43 persone. Da ieri la Guardia di Finanza sta infatti notificando quasi 40 nuovi avvisi di garanzia ad altrettanti dirigenti e tecnici di Autostrade per l'Italia, della controllata Spea Engineering e del Ministero delle Infrastrutture, con l'accusa di omicidio colposo plurimo, disastro colposo e attentato alla ...

Ponte Morandi : Zona franca urbana di Genova - da Mise 109 mln per imprese : Roma, 8 mar. (AdnKronos) - E’ stata pubblicata la circolare del ministero dello Sviluppo Economico che definisce i requisiti, le modalità e i termini di accesso alle agevolazioni per le imprese previste dal decreto per Genova che ha istituito, a seguito del crollo del viadotto Polcevera, conosciuto

Ponte Morandi. Altri 40 indagati. E ad Atlantia il crollo è costato 371 milioni : La notizia, oggi, è su tutti i principali quotidiani: dopo essere andata a ritroso di almeno 25 anni nelle indagini, la Procura ha deciso di aggiungere alle 21 persone già sotto inchiesta altre 40. I nuovi avvisi di garanzia Nel mirino – scrive Il Secolo XIX – sarebbero finiti, ancora una volta, dirigenti e tecnici di Autostrade (in particolare del tronco ligure), di Spea Engineering e del Mit. Le accuse, per tutti, sono di omicidio colposo e ...

Genova. Ponte Morandi - tracce di amianto nel pilone 8 : sospeso l’abbattimento : sospeso dalla Commissione esplosivi l'abbattimento in programma per sabato. Bisogna prima perfezionare le analisi sulla presenza della sostanza nella struttura. Ci sono nuovi indagati per la strage del 14 agosto a Genova. Le accuse sono di omicidio colposo e stradale, disastro e attentato alla sicurezza dei trasporti.Continua a leggere

Atlantia - il crollo del Ponte Morandi incide sugli utili : MILANO - Il gruppo Atlantia, controllato dalla famiglia Benetton, ha chiuso il 2018 con risultati consolidati, che includono il consolidamento del gruppo spagnolo Abertis negli ultimi due mesi dell'...