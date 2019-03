Pokèmon GO | Nuovo aggiornamento in arrivo

Pokémon GO incassa 2 - 45 miliardi di dollari con 550 milioni di download e sperimenta il nuovo evento Ora di pranzo leggendaria : Secondo i dati di Sensor Tower ottenuti da Variety, gli utenti di dispositivi mobili hanno speso 2,5 miliardi di dollari sui vari titoli Pokémon tra i quali Pokémon GO, Pokémon Shuffle e Pokémon Quest. Non sorprende che la maggior parte delle entrate arrivino da Pokémon GO con quasi 2,45 miliardi di dollari, seguito da Pokémon Shuffle Mobile con "soli" 25 milioni di dollari. Il Team di Pokémon GO sta provando a lanciare un nuovo evento chiamato ...

Mewtwo e molti altri Pokémon nel nuovo trailer del film Detective Pikachu : Warner Bros. Pictures ha pubblicato un nuovo trailer per l'imminente film dei Pokemon live-action Detective Pikachu, riporta Dualshockers. Il video fornisce qualche dettaglio in più sulla storia del film, ma ci sono anche molti Pokemon. Alcuni dei nuovi che possono essere visti in questo trailer includono Machamp, Ludicolo, Snorlax, Golurk, Loudred, Gengar, Blastoise, Cubone, Flareon, Aipom e molti altri ancora. Probabilmente l'aspetto più ...

L'avventura ha inizio nel nuovo trailer italiano di Pokémon - Detective Pikachu : ... nella sua versione originale vede Ryan Reynolds dare la voce a Pikachu, il volto iconico del fenomeno globale Pokémon, uno dei marchi di intrattenimento multigenerazionale più popolari al mondo ed ...

Pokèmon GO : Nuovo Raid - Cambio Squadra e Foto GO : Importanti e interessanti novità in vista per Pokèmon GO, dal Raid dedicato al Pokèmon Leggendario Latias alla possibilità di cambiare la Squadra, a seguire tutti i dettagli. Nuovo Raid, Cambio Squadra e Foto Go per Pokèmon GO Iniziamo con il Nuovo Raid dedicato a Latias, il Pokèmon Leggendario di tipo Drago/Psico, introdotto da Game Freak nella Terza Generazione di Pokèmon. Il Raid ...

Mahmood ama i Pokémon : il vincitore di Sanremo attende il nuovo gioco su Switch : È Mahmood il vincitore dell'edizione 2019 di Sanremo. Non senza polemiche, che da sempre accompagnano la kermesse dedicata alla celebrazione - e sublimazione - della musica italiana. Il cantautore milanese ha conquistato il gradino più alto del podio mettendosi in gioco con talento e umiltà, al netto di un brano dalla fisionomia assolutamente adatta per competere tra le luci e i colori dell'Eurovision Song Contest a maggio. Tutti elementi che me ...

Pokèmon GO : Nuovo evento sull’Amicizia : Allenatori, a partire da oggi e fino all’11 Febbraio 2019 avete la possibilità di partecipare ad un Nuovo evento incentrato sull’amicizia in Pokèmon GO, il quale vi ricompenserà con premi sostanziosi, scopriamoli insieme. Nuovo evento sull’Amicizia in Pokèmon GO Come riportato in un recente post su Twitter: Allenatori, è giunto il momento di farsi dei nuovi amici in ...

Come catturare Palkia - il nuovo boss raid di Pokémon GO : 31/01/2019 Scienza e tecnologia Il Pokémon leggendario disponibile nei raid fino al 28 febbraio Il leggendario Pokémon di tipo Acqua-Drago, Palkia , è il nuovo boss raid di Pokémon GO . Sarà possibile catturarlo ...

Un nuovo evento speciale attende gli allenatori di Pokémon Go nella regione di Hoenn : Il team di sviluppo di Pokémon Go ha annunciato un nuovo evento speciale nella regione di Hoenn che inizierà oggi martedì 15 gennaio 2019 alle 13:00 PST (GMT -8) e terminerà il martedì 29 gennaio alle 13:00 PST e che vedrà Kyogre e Groudon protagonisti dei Raid Leggendari. L'articolo Un nuovo evento speciale attende gli allenatori di Pokémon Go nella regione di Hoenn proviene da TuttoAndroid.