Pistocchi | La A è una fiction ormai | Pairetto ha aiutato il Milan

Le notizie del giorno – La bomba di Pistocchi sulla Juventus e l’incidente una calciatrice bianconera : Le notizie del giorno – “Secondo fonti vicine alla società, il presidente dell’Inter Steven Zhang sarebbe furibondo con Paratici e Nedved perché telefonano tutti i giorni a Icardi e a Wanda per convincerli ad andare alla Juventus “. E’ questo il clamoroso tweet pubblicato nelle ultime ore dal giornalista Maurizio Pistocchi , in relazione al futuro dell’attaccante Mauro Icardi. Nelle ultime ore è sembrato aprirsi uno spiraglio per i ...

Pistocchi : “Allegri ha già un accordo con una squadra di Premier League” : Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per sottolineare un clamoroso colpo di scena in vista del futuro e in vista del prossimo mercato della Juventus. Di fatto, come riportato dal noto giornalista, Massimiliano Allegri sarebbe pronto a lasciare la Juventus a fine stagione. L’allenatore, come evidenziato da Pistocchi, avrebbe già un […] More