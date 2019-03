Piergiorgio Odifreddi al Festival dell' eresia di Valdilana

Piergiorgio Odifreddi : 'Se i politici sono eletti dagli elettori e il 90% degli elettori è stupido - anche il 90% dei politici sarà stupido' : Si chiede che la scienza sia democratica, ma purtroppo i fatti sono fatti, non è che si possono mettere i voti, non è che si può fare un referendum per decidere se il teorema di Pitagora è vero o no [...