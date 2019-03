Philadelphia-Indiana | Embiid in campo | SEGUI IL LIVE

NBA Sundays - sfida al vertice per la prima serata Europea : va in scena il match tra Philadelphia e Indiana : L’NBA propone il match tra i Sixers e Indiana in prima serata Europea, appuntamento domenica 10 marzo a partire dalle 20.30 L’appuntamento di questa settimana con le NBA Sundays, le partite domenicali della NBA in prima serata per l’Europa, vede i Philadelphia 76ers ospitare gli Indiana Pacers al Wells Fargo Center, con diretta domenica 10 marzo a partire dalle 20.30 su Sky Sport NBA. Indiana Pacers: Nonostante abbiano perso ...