Petrolio | le ragioni non ambientaliste del disimpegno del fondo sovrano norvegese e il

(Di domenica 10 marzo 2019) Stavolta non è una virata green a guidare il cambio di rotta, quanto la necessità di limitare i danni per le casse pubbliche in caso di un crollo delle quotazioni del. Eppure esultano le associazionidella Norvegia, Paese tra i più dipendenti dalle estrazioni die gas, per le raccomandazioni mosse dal governoal Government Pension Fund di Oslo (che reinveste i proventi delle risorse petrolifere), di vendere i titoli dei produttori di greggio e gas. Questo significa che il, il più ricco del pianeta con i suoi mille miliardi di asset in gestione, dovrà venderà le azioni possedute in compagnie dell’Oil&gas (tra cui Eni) e non potrà più reinvestire in quel settore. Tutto ciò accade nel Paese che è sì da anni impegnato in altre importanti scommesse, come quella delle rinnovabili, ma dove è proprio l’attività legata agli ...

