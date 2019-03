Pesaro | anziano travolto da una moto | è gravissimo

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Nella città diunsignore è rimasto gravemente ferito dopo essere statoda unamentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'uomo a causa dello scontro è stato sbalzato violentemente a terra perdendo immediatamente conoscenza. Non aveva documenti con sé e per questo motivo la polizia aveva lanciato un appello per rintracciare i familiari e i conoscenti, successivamente sono stati individuati. Le sue condizioni di salute sarebbero purtroppo molto gravi. Al vaglio degli inquirenti la dinamica di quanto successo.mentre attraversa la strada sulle strisce pedonali Nella giornata di ieri, 9 marzo, il pedone è statoda unanella città di. L'uomo, apparentemente ultra 80enne, è statoda una Honda guidata da un giovane ragazzo mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'incidente si ...

