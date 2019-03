Perdo il lavoro e l' assicurazione mi prosciuga il Tfr

OW : chiude fabbrica mobili - in 80 Perdo no posto di lavoro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Calo di fatturato e ordinativi. In un anno le cooperative Perdo no quasi tremila posti di lavoro : Con il Calo tendenziale del fatturato -7,3% e degli ordinativi -5,3% dell'industria nel 2018 scatta l'allarme occupati per il mondo cooperativo che ha perso quasi 2.900 addetti nell'ultimo anno pur ...

Trivelle - Lega riapre il fronte : “Non si può dire di no a tutto o si Perdono posti di lavoro”. M5s : “Investire sulle rinnovabili” : La Lega riparte all’attacco e riapre un fronte sensibile con gli alleati del M5s, quello delle trivellazioni. Nel mirino dei leghisti torna l’emendamento presentato dai 5 Stelle al decreto Semplificazioni che blocca 36 autorizzazioni. A scagliare la prima frecciata è stato in mattinata Matteo Salvini: “Non si può dire no al carbone, no al petrolio, no al metano, no alle Trivelle, mica possiamo andare in giro con la candela e ...