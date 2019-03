Per la Gazzetta | Insigne vale oltre cento milioni

Napoli-Salisburgo 3-0 - Per Corriere e Gazzetta quarti in cassaforte : GdS: quarti “ipotecati”, Ruiz un “artista” A seguito della vittoria del Napoli per 3-0 sul Salisburgo, negli ottavi di finale di Europa League, alla Gazzetta dello Sport si sono comprensibilmente sbilanciati, definendo i quarti “in cassaforte” (come da titolo e foto che seguono, tratti dall’edizione web della “rosa”). All’interno del pezzo, ad opera di Mimmo Malfitano, si legge che il ...

Gazzetta : Zielinski pilastro inamovibile Per Ancelotti - a fine mese gli verrà proposto il rinnovo : Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport infatti a fine mese gli verrà fatta la proposta di rinnovo del contratto in scadenza nel 2021, con un sostanzioso adeguamento economico rispetto al ...

Da domani la Gazzetta del Mezzogiorno non uscirà in versione cartacea a causa di uno scioPero della redazione : Da domani, domenica 3 marzo, la Gazzetta del Mezzogiorno non uscirà in versione cartacea a causa di uno sciopero della redazione. La situazione della Gazzetta, uno dei giornali più letti nel Sud Italia, è grave ormai da mesi: a settembre

Gazzetta del Mezzogiorno - scioPero ad oltranza : Gazzetta del Mezzogiorno, sciopero ad oltranza I lavoratori hanno proclamato la protesta perché da mesi non ricevono lo stipendio. Lo scorso settembre il tribunale di Catania ha sequestrato le quote dell’editore del giornale e da allora la situazione è in stallo. “La nostra dignità è calpestata”, scrivono Parole ...

Gazzetta del Mezzogiorno - scioPero ad oltranza - : I lavoratori hanno proclamato la protesta perché da mesi non ricevono lo stipendio. Lo scorso settembre il tribunale di Catania ha sequestrato le quote dell'editore del giornale e da allora la ...

Gazzetta del Mezzogiorno non sarà più in edicola dal 3 marzo : scioPero ad oltranza dei giornalisti - senza stipendio da 4 mesi : Dal 3 marzo La Gazzetta del Mezzogiorno non sarà più in edicola. I giornalisti dello storico quotidiano del Sud iniziano sabato 2 marzo uno sciopero ad oltranza per protestare contro la situazione di incertezza in cui versa ormai da settembre la società editrice, le cui quote di maggioranza sono state sequestrate dal Tribunale di Catania nell’ambito di un procedimento di prevenzione ai danni dell’editore Mario Ciancio Sanfilippo. La protesta, ...

Gazzetta : “Allegri pensa al 4-4-2 Per la rimonta all’Atletico Madrid” : Svolta ancelottiana Allegri sta pensando a una svolta ancelottiana per ribaltare il 2-0 del Wanda Metropolitano e provare la rimonta nella gara di ritorno degli ottavi di finale. Oggi è piuttosto impietosa l’analisi della Gazzetta a proposito della gara di mercoledì sera: L’uomo sotto accusa, piu` degli altri, ovviamente e` Massimiliano Allegri. La Juve nel secondo tempo e` sembrata una squadra impreparata al grande evento: e` andata ...

Gazzetta : “Ronaldo ha trovato l’orgoglio solo Per fare la manita ai tifosi dell’Atletico” : Sulla Gazzetta la cronaca di Luigi Garlando di Atletico-Juventus 2-0. Ha perso meritatamente, per­ che´ non e` mai riuscita a spen­dere la classe delle sue stelle e neppure a pareggiare le voglie e la rabbia agonistica del piu` modesto Atletico Madrid. Sconfitta nel gioco, nei piedi e nell’anima. Sconfitti tutti, a co­minciare da CR7, comprato per vincere partite del genere. Invece ha trovato orgoglio solo per fare la manita («Io 5 ...

Pagelle Gazzetta : «Uno psicanalista Per gli attaccanti del Napoli» : Milik il peggiore Nelle Pagelle, la Gazzetta assegna 6 a Carlo Ancelotti: “Cosa puoi dire a un allenatore che fa giocare bene la propria squadra e prova nel finale a spingerla sempre piu` avanti col 4-2-3-1? Forse di inserire nello staff uno psicanalista per gli attaccanti”. E certifica con un 5 che il peggiore in campo è stato Arkadiusz Milik. Scrive: “I movimenti sono giusti, all’appuntamento davanti alla porta c’e` sempre ma le sue ...

Gazzetta : “Ancora intoppi Per Hamsik - anche se si chiuderà” : I cinesi del Dalian La Gazzetta torna sul caso Hamsik e scrive di una frenata. “La vicenda legata alla cessione di Marek Hamsik al Dalian si arricchisce di un nuovo capitolo, legato alle garanzie bancarie inviate dal club cinese nella sede della Filmauro. Le stesse, ancora una volta, non sono state ritenute soddisfacenti da parte dello staff di Aurelio De Laurentiis che sta seguendo la trattativa economica. Una nuova frenata, dunque, mentre ...

I giornalisti della Gazzetta del Mezzogiorno tornano a scioPerare : stipendi ancora bloccati : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Gazzetta : “Errori incomprensibili Per la Juventus” : Spensieratezza difensiva La cronaca della Gazzetta evidenzia il momento no della Juventus che ieri sera ha pareggiato 3-3 col Parma dopo essere stata avanti 2-0 e 3-1: “Da tanti anni – scrive – non vedeva­no una partita del gene­re: dal 2013 la Juve non subiva sei gol in due gare con­secutive”. Prosegue: “La spensieratezza difensiva si fa sentire in maniera evidente, come l’assenza totale della Bbc per la prima volta dal 2011. Ci ...

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Velluzzi - Gazzetta dello Sport - : "Perisic non sarà ceduto - piccole mosse in questa sessione" : Per l'occasione abbiamo Intervistato Francesco Velluzzi , firma della 'Gazzetta dello Sport' che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione finale di questo frenetico mercato: " Questo è il mercato di ...

Calciomercato Inter - ESCLUSIVO Velluzzi - Gazzetta dello Sport - : "Perisic non sarà ceduto - piccole mosse in questa sessione" : Per l'occasione abbiamo Intervistato Francesco Velluzzi , firma della 'Gazzetta dello Sport' che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione finale di questo frenetico mercato: " Questo è il mercato di ...