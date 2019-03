' Per Bouteflika è finita L' Algeria vuole voltare pagina' Intervista all' ex premier Ali

Ali Benflis : "Per Bouteflika è finita. L'Algeria vuole voltare pagina" : "Quella di Bouteflika è una candidatura surreale. Averla riproposta per la quinta volta, nonostante tutti dentro e fuori L'Algeria sanno bene che il presidente in carica non è più in grado, per le sue condizioni di salute, di assolvere un nuovo mandato, è un sintomo di debolezza piuttosto che di tracotanza da parte del clan che continua a sostenerlo. Potranno riprovare con i brogli, ma non riusciranno a fermare una ...

Algeria - almeno mezzo milione di Persone in piazza contro la ricandidatura di Bouteflika : Cinquecentomila, secondo la polizia. Oltre un milione per le opposizioni. In ogni caso, in Algeria, sono stati tantissimi a tornare a urlare, per il terzo venerdì, che non vogliono farsi governare per altri cinque anni da Abdelaziz Bouteflika, un presidente anziano e debilitato, che stenta a parlare e che da un ventennio incarna un “sistema” ormai inviso. Nella più imponente manifestazione da quando il mese scorso è iniziato il ...

Algeria : migliaia di Persone in piazza da giorni contro il presidente Bouteflika : Algeria: migliaia di persone in piazza da giorni contro il presidente Bouteflika Non si placano le proteste in Algeria intorno alla decisione dell’attuale presidente, Abdelaziz Bouteflika, di candidarsi per un quinto mandato. Bouteflika, 82enne, sarebbe tra l’altro tuttora ricoverato in un ospedale di Ginevra in Svizzera, a causa delle sue condizioni di salute precarie. Nonostante questo, nella giornata di domenica ha confermato ...

Algeria - attesa Per decisione Bouteflika : ALGERI, 3 MAR - Imponenti misure di sicurezza sono state organizzate attorno alla sede del Consiglio Costituzionale algerino in attesa della presentazione della candidatura del presidente Abdelaziz ...

La società algerina suPera la paura e contesta Bouteflika : In vista delle presidenziali di aprile sale la protesta per evitare il quinto mandato di Bouteflika, ormai invalido. Ma il potere algerino non ama cedere alla piazza. Leggi

Perché l'Algeria non riesce a rimpiazzare Bouteflika : 15 febbraio 2019 09:43 Tra i capi di stato del mondo c'è di tutto: ci sono dei pazzi e dei cattivi, degli aguzzini e degli incapaci, ma l'Algeria è l'unico paese a permettersi il lusso di una quinta candidatura di un presidente che sei anni fa è ...

Perché l’Algeria non riesce a rimpiazzare Bouteflika : Questo presidente rimane l’unica relazione tra il popolo e l’esercito, che sconfisse il colonialismo ma che governa nell’ombra da più di trent’anni. Leggi

