Pensioni Quota 100 | cumulo e totalizzazione | come sommare gli anni

termometropolitico

(Di domenica 10 marzo 2019)100:gliSomma contributi per100 Sul tema100 è ancora in prima linea per i dubbi e le questioni che emergono a riguardo.ormai è ben noto, la misura non è inserita in Legge di Bilancio 2019, ma sarà attuata tramite apposito decreto legge a inizio 2019. Per tale motivo possiamo rispondere in base a quanto sappiamo finora, dovendo però specificare che per i dettagli bisognerà approfondire quando il DL che conterrà la misura chiarirà ogni dubbio.ad esempio in merito al calcolo deglidi contribuzione (figurativa e non) e a una eventuale100:funziona? A tal proposito ci scrive un nostro lettore.“Buongiorno e buone feste. La leggo su Termometro Politico soprattutto per i suoi interventi su100. Io sto cercando di capire ...

marcelgiorda : RT @franco67176598: ??#Prodi,un'essere inutile con tre pensioni attacca quota 100.Ha la faccia come il culo,si presenta ancora in pubblico q… - Gimmi52296693 : RT @franco67176598: ??#Prodi,un'essere inutile con tre pensioni attacca quota 100.Ha la faccia come il culo,si presenta ancora in pubblico q… - paolo29451404 : RT @franco67176598: ??#Prodi,un'essere inutile con tre pensioni attacca quota 100.Ha la faccia come il culo,si presenta ancora in pubblico q… -