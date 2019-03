Pensioni | in arrivo ad aprile dall' Inps i tagli a perequazione previsti dalla finanziaria

Riforma Pensioni - Quota 100 : decretone alla Camera - in arrivo modifiche sul Tfs statali : E' passato all'esame alla Camera il maxi decreto unico che contiene interventi in materia previdenziale come Quota 100 e reddito di cittadinanza. Dopo il via libera ottenuto da Palazzo Madama, il testo dovrà ricevere l'ok dalla Camera per la conversione in legge definitiva che dovrà avvenire entro il 29 marzo, ovvero, dopo sessanta giorni dall'entrata in vigore del decretone. Il Senato approva il decretone Sono ancora tanti i nodi da sciogliere ...

Pensioni - nuovi dati in arrivo dall'Istat : in 10 anni circa 700mila assegni in meno : Il sistema previdenziale pubblico ha registrato un calo di circa 700mila pensionati nell'arco dell'ultimo decennio. Lo evidenzia l'Istat all'interno del proprio rapporto sulle "condizioni di vita dei pensionati", nel quale sono stati analizzati i dati raccolti nel biennio 2016 - 2017. I trend emersi non stupiscono, confermando i problemi già delineati nei precedenti dossier pubblicati dall'Inps. A colpire in particolar modo è il calo dei ...

Decretone - in arrivo lo stop alle Pensioni dei latitanti e la norma “salva esodati” : Con tutta probabilità il Decretone sarà investito in commissione Lavoro al Senato da una vera ondata di emendamenti, alimentata soprattutto dai gruppi parlamentari di opposizione, che si abbatterà in particolare sul capitolo del reddito di cittadinanza. Le proposte di modifica dei senatori dovranno essere depositate entro martedì mattina, mentre Governo e relatori non dovranno ovviamente rispettare questa scadenza. Il decreto (che ...

Pensioni - in arrivo Quota 100 ma assegno sempre più lontano per la vecchiaia : Ha sì introdotto la Quota 100 per le Pensioni anticipate a 62 anni con 38 anni di contributi e prorogato la formula Opzione donna, ma il decreto carato nei giorni scorsi dal Consiglio dei Ministri, in cui è incluso anche il reddito di cittadinanza, non ha cambiato in alcun modo quelle che sono le caratteristiche della pensione di vecchiaia così come disciplinata dalla tanto contestata legge Fornero e la pensione di vecchiaia sarà sempre più ...

Pensioni Quota 100 e Reddito di cittadinanza - Cdm riunito : in arrivo il maxi decreto : I nodi sarebbero stati già sciolti, il maxi decreto sulle Pensioni con Quota 100 e sul Reddito di cittadinanza arriva oggi (17 gennaio) in Consiglio dei ministri. La riunione del Cdm presieduta dal premier Giuseppe Conte, fissata inizialmente per le ore 16, è stata aggiornata alle 18. Prima un vertice di maggioranza che i partecipanti hanno definito “positivo”. Vedrebbero così concretamente la luce due delle misure simbolo del “governo del ...

In arrivo il decreto per reddito di cittadinanza e riforma Pensioni con quota 100 : A Palazzo Chigi è in corso un vertice di maggioranza con il premier Giuseppe Conte e i vicepresidenti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. L'obiettivo è trovare la quadra sulle misure della manovra, cioè reddito di cittadinanza e quota 100, in vista del consiglio dei ministri previsto nel pomeriggio, che dovrebbe varare i due provvedimenti.Continua a leggere

Pensioni : Quota 100 e rdc - decreto in arrivo ma resta aperto il nodo disabili e Tfs : Entro giovedì 17 gennaio il maxi decreto unico su reddito di cittadinanza e sulla famigerata Quota 100 dovrebbe approdare in Consiglio dei ministri per il varo finale, al fine di rendere operative le due misure in materia previdenziale contenute nella nuova Legge di Stabilità 2019. Le misure dovevano essere approvate la settimana scorsa. Quota 100 e rdc, molti nodi ancora da sciogliere Tuttavia, stando a quanto si apprende dall'agenzia di stampa ...

Pensioni Quota100 e reddito di cittadinanza in arrivo - i dubbi del presidente Inps : Il presidente dell’Inps Tito Boeri si è duramente scagliato contro due delle misure più importanti della legge di Bilancio 2019, ovvero le Pensioni con Quota 100 e il reddito di cittadinanza, cavalli di battaglia della Lega di Matteo Salvini e del Movimento 5 stelle di Luigi Di Maio. Secondo Tito Boeri le risorse economiche stanziate per queste due misure simbolo che vedranno la luce nei prossimi giorni con un apposito decreto attualmente ...

Pensioni : su Quota 100 novità in arrivo dal 1° aprile - ok proroga OpzioneDonna : Di due titoli e ventisette articoli è composto il decreto legge che dovrebbe attivare, a partire da aprile, le Pensioni anticipate con Quota 100 (consentendo così di superare la tanto contestata legge Fornero) e il tanto atteso Reddito di cittadinanza, entrambe due delle misure simbolo del governo gialloverde guidato dal premier Giuseppe Conte. Il testo dovrebbe essere discusso oggi (martedì 8 gennaio) in sede di pre-consiglio dei ministri, per ...