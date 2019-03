Pallavolo – Serie A1 Femminile | sconfitta casalinga per il Club Italia Crai | Bergamo si

Pallavolo - Serie A : seconda sconfitta consecutiva per Milano - Giani e soci cadono contro Civitanova : Revivre Axopower Milano sconfitta in casa della Cucine Lube Civitanova col punteggio di 3-1: secondo ko consecutivo per Giani Non riesce l’impresa alla Revivre Axopower Milano che, nell’anticipo dell’undicesima giornata del girone di ritorno di Superlega, trova il secondo stop consecutivo e si arrende in quattro set ai padroni di casa della Cucine Lube Civitanova. È stata una partita combattuta nei primi tre set, dove Milano ha lottato e ...

Pallavolo – Serie A1 Femminile - il programma della 23ª giornata di regular season : Sabato triplo anticipo della 23^ giornata, Imoco-Bisonte su Rai Sport + HD. Domenica Saugella e UYBA in trasferta, la Zanetti sfida il Club Italia Quattro giornate al termine della regular season della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminile e parecchi ancora i nodi da sciogliere. Il primato dell’Imoco Volley Conegliano è piuttosto saldo: le pantere di Daniele Santarelli ospiteranno sabato sera Il Bisonte Firenze (diretta alle 20.30 ...

Pallavolo - Serie A1 Femminile : Club Italia Crai a caccia della prima vittoria - al Centro Pavesi arriva Bergamo : Si gioca la decima giornata del campionato di Serie A1 Femminile, le azzurrine sfidano davanti al proprio pubblico la Zanetti Bergamo La 10ª giornata di ritorno della Samsung Volley Cup di A1 vedrà il ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : si gioca l’undicesima giornata - Milano impegnata in trasferta contro la Lube : Un vero e proprio big match quello che andrà in scena in terra marchigiana, considerando la forza che le due squadre hanno dimostrato nel corso di questo campionato Sprint finale per la Revivre Axopower Milano che domani sera, alle ore 18.00 all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche affronta i padroni di casa della Lube Volley per l’anticipo dell’undicesima giornata del girone di ritorno del campionato di Superlega. È un vero e proprio big ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : Bisonte troppo forte per il Club Italia - azzurre sconfitte 3-0 dalle fiorentine : Il Bisonte colpisce e non lascia scampo al Club Italia nel posticipo della 22ª giornata, le fiorentine ipotecano i Play-Off Il Mandela Forum si conferma un fortino inespugnabile per Il Bisonte Firenze, che con il 3-0 rifilato al Club Italia Crai nel posticipo della 22^ giornata della Samsung Volley Cup di Serie A1 Femminole infila la sesta vittoria consecutiva davanti ai suoi tifosi e mette un’ipoteca sui play off: la nona in ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : posticipo delicato per il Club Italia Crai - azzurre impegnate contro Firenze : Le ragazze della formazione federale sono a caccia del primo successo in regular season, proveranno a centrarlo nel posticipo della nona giornata Il nono turno di ritorno della Samsung Volley Cup di ...

Pallavolo - Serie A1 femminile : Conegliano batte Scandicci - colpo per Monza a Cremona - risultati e classifica : Pallavolo, Serie A1 femminile, tutti i dettagli della giornata di campionato appena conclusa: risultati e classifica L’Imoco Volley Conegliano supera per 3-0 la Savino Del Bene Scandicci e consolida il primato della Samsung Volley Cup di Serie A1 femminile. Le pantere conquistano tre punti importanti, che allargano sensibilmente il divario con le inseguitrici a quattro giornate dal termine della Regular Season: la Igor Gorgonzola ...

Pallavolo - Serie A : Azimut Leo Shoes Modena – Vero Volley Monza 1-3 - Buchegger mattatore : L’Azimut Leo Shoes Modena perde 1-3 con un’ottima Vero Volley Monza. Esordio per Lusetti che diventa uno dei tre più giovani a giocare in A1 Un PalaPanini con oltre 4500 presenti accoglie la gara tra la Modena di Velasco e la Monza dell’ex Fabio Soli in una sfida dal grande fascino dentro e fuori dal campo. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Keemink in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Urnaut, al centro Holt e ...

Pallavolo - Serie A : si ferma a 9 vittorie la striscia di Milano - la Powervolley sconfitta da Trento : La Revivre Axopower Milano si ferma a nove: Trento vince 3-1 al PalaYamamay, la Powervolley rimane a pari punti con Modena, sconfitta in casa da Monza Si ferma a nove la striscia di vittorie consecutive della Revivre Axopower Milano. In un PalaYamamay quasi sold out (4356 spettatori) è l‘Itas Trentino ad imporsi sui padroni di casa e aggiudicarsi i tre punti della 23° giornata del 74° campionato italiano di Pallavolo Superlega Credem ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : niente da fare per Brescia - Busto Arsizio si impone 3-0 e sale al quarto posto : La Unet E-Work Busto Arsizio si aggiudica il derby lombardo con la Banca Valsabbina Millenium Brescia e sale al quarto posto La Unet E-Work Busto Arsizio fa valere la legge del PalaYamamay nell’anticipo televisivo della 22^ giornata di Samsung Volley Cup: davanti alle telecamere di Rai Sport le farfalle si aggiudicano con un netto 3-0 (25-18, 25-20, 25-18) il derby lombardo con la Banca Valsabbina Millenium Brescia e riconquistano ...

Pallavolo – Serie A2 maschile : il Club Italia Crai cede al Piacenza - la capolista si impone con un netto 0-3 : Nella gara di oggi, al di là del risultato e dei valori in campo, gli azzurrini hanno provato a tenere testa ai propri avversari senza però riuscirci Nulla da fare per il Club Italia Crai, che nell’anticipo della nona di ritorno ha dovuto cedere alla capolista Piacenza per 0-3 (19-25, 22-25, 24-26). Nella gara di oggi, al di là del risultato e dei valori in campo, gli azzurrini hanno provato a tenere testa ai propri avversari, riuscendoci ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : si torna in campo per la 22ª giornata - tutte le gare in programma : UYBA-Banca Valsabbina è l’anticipo live su Rai Sport, domenica su LVF TV la quinta sfida stagionale tra Imoco e Savino Del Bene, èpiù Pomì-Saugella per il quarto posto Dopo una settimana di grandi emozioni europee per le squadre italiane, nel fine settimana torna di scena lo spettacolo della Samsung Volley Cup con le gare della 22^ giornata. Una delle protagoniste dell’anticipo televisivo di sabato sera alle 20.30 sarà proprio ...