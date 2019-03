Pallanuoto | Coppa Italia 2019 | Pro Recco-Brescia 10-3 Tredici successi dei liguri negli

Pallanuoto - Coppa Italia 2019 : secondo tempo show - l’AN Brescia batte di misura la BPM Sport Management e sfiderà la Pro Recco : È l’esperienza a spuntarla in un match praticamente alla pari, nel quale a decidere è stato un secondo tempo davvero spettacolare da parte dei Leoni. L’AN Brescia conquista per l’ennesima volta la finale di Coppa Italia di Pallanuoto maschile: a Bari i ragazzi di Sandro Bovo andranno a sfidare domani per il titolo i detentori della Pro Recco. Non è stato facile però imporsi oggi nella semifinale apertissima contro la BPM Sport ...

Pro Recco-Brescia - Finale Coppa Italia Pallanuoto 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari sta ospitando la Final Eight della Coppa Italia di pallanuoto: domani, domenica 10 marzo, alle ore 16.00 il trofeo nazionale verrà messo in palio nella città pugliese proprio tra Pro Recco e Brescia. I liguri hanno eliminato ai quarti il Posillipo con un ...

Pallanuoto - Coppa Italia 2019 : tutto facile per la Pro Recco - un’Ortigia combattiva si arrende per 13-7 : Una performance più che positiva, con molto coraggio e forza di volontà. L’orgoglio però non basta contro una qualità davvero imbarazzante: la Pro Recco vola in finale nella Final Eight di Coppa Italia di Pallanuoto maschile in corso di svolgimento a Bari. Nella prima semifinale i campioni in carica si sono imposti per 13-7 contro i siciliani dell’Ortigia che hanno disputato una partita davvero eccellente, a tratti anche alla pari ...

Pallanuoto - Coppa Italia 2019 : tutto facile per le big nei quarti di finale - attesa la sfida tra BPM Sport Management e AN Brescia : tutto secondo copione. Sono andate in scena oggi, allo Stadio del Nuoto di Bari, i match dei quarti di finale per quanto riguarda la Final Eight di Coppa Italia 2019 di Pallanuoto maschile. Tabellone tennistico con teste di serie, dunque match già scritti come pronostico. Vincono tutte le big che volano alle semifinali: Pro Recco, AN Brescia e BPM Sport Management passeggiano nelle proprie sfide. Da segnalare domani un penultimo atto da brividi ...

Pallanuoto - Final Eight Coppa Italia Bari 2019 : Pro Recco favoritissima - chi tra Brescia e BPM potrà insidiarla? : Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari ospiterà da domani la Final Eight della Coppa Italia di Pallanuoto: domenica 10 marzo il trofeo nazionale verrà assegnato nella città pugliese. Analizzando il tabellone possiamo vedere come la Pro Recco abbia la strada spianata verso al Finale: ai quarti, ...

Pallanuoto - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv. Il tabellone e gli accoppiamenti : Dopo la prima fase giocata ad inizio stagione, dove dodici formazioni di Serie A1 (Pro Recco e Brescia erano qualificate di diritto) si sono contese i restanti sei posti a disposizione, Bari ospiterà nel week end la Final Eight della Coppa Italia di Pallanuoto: da venerdì 8 a domenica 10 marzo il trofeo nazionale verrà messo in palio nella città pugliese. Rai Sport + HD trasmetterà in diretta le semiFinali e la Finalissima, mentre le stesse ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della Final Six di Coppa Italia. Carolina Marcialis domina la scena ad Ostia : Nello scorso fine settimana è andata in scena ad Ostia la Final Six della Coppa Italia di Pallanuoto femminile che, per la prima volta nella storia è stata vinta dalla Roma di coach Capanna. Sconfitta in Finale Rapallo, mentre Padova si è presa il terzo posto ai danni di Catania. Quinto posto per la Florentia, battuta Milano. Andiamo a scoprire le migliori italiane degli ultimi tre giorni di gare: Carolina Marcialis (Rapallo): la migliore di ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la prima volta di Roma! Coach Marco Capanna uomo dei miracoli : Roma per la prima volta iscrive il proprio nome nell’albo d’oro della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: ad Ostia nell’epilogo della Final Six le capitoline battono, al termine di una partita tiratissima, il Rapallo con il punteggio di 6-5. Con lo stesso punteggio Padova sconfigge Catania nella Finale per il terzo posto. Partenza sprint delle capitoline, in vantaggio con Motta e poi subito sul 2-0 con Picozzi. Antonucci ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv delle finali : La Finalissima della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà tra Roma e Rapallo: questo l’esito delle sfide di ieri, in cui sono state sconfitte, rispettivamente, le campionesse d’Italia di Padova e le detentrici del trofeo di Catania. Le perdenti si giocheranno il terzo posto oggi alle ore 15.00, mentre l’atto conclusivo si terrà alle ore 16.45. Nell’unico precedente stagionale Roma e Rapallo hanno pareggiato 7-7, ma ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : la fine del dualismo Padova-Catania. Roma e Rapallo per scrivere un nuovo capitolo : Certo, si sapeva che le semiFinali della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarebbero state equilibrate, ma che cadessero entrambe le teste coronate di Padova e Catania forse era difficile da prevedere, eppure bisogna abituarsi alla nuova dimensione, con la fine del dualismo tra patavine ed etnee e quattro squadre sullo stesso livello per la conquista dei trofei nazionali, con l’arrivo di Roma e Rapallo sullo stesso piano delle prime ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : Roma e Rapallo in finale. Battute Padova e Catania : La finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile sarà tra Roma e Rapallo: le semifinali disputate ad Ostia hanno visto due sfide molto avvincenti e molto equilibrate. Roma batte Padova 9-7, mentre Rapallo supera Catania 13-12 dopo i tiri di rigore dopo il 7-7 dei tempi regolamentari. Nella finale per il quinto posto Florentia batte Milano 13-8. Nella prima semifinale Padova parte bene contro Roma e trova il primo break portandosi sul 4-2, ...

Pallanuoto femminile - Final Six Coppa Italia 2019 : programma - orari e tv delle semifinali : Si avvicina il momento dell’assegnazione del primo trofeo della Pallanuoto femminile dell’anno solare 2019: ad Ostia oggi si giocheranno le semiFinali della Coppa Italia, che vedranno fronteggiarsi le prime quattro della classifica del campionato di Serie A1. Prima però ci sarà la Finale per il quinto posto. Ad aprire le danze sarà infatti, alle ore 16.00, Florentia-Milano, una gara che poco avrà da chiedere, poi spazio alle ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : le semifinali più incerte degli ultimi anni. Sfide tiratissime ad Ostia : Tutto secondo pronostico ieri ad Ostia, dove nei quarti di finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile Rapallo e Roma hanno avuto la meglio su Florentia e Milano ed hanno ottenuto l’accesso alle semifinali. Oggi le capitoline Sfideranno Padova mentre le liguri se la vedranno con Catania. Sono due semifinali molto incerte, come testimoniato anche dai precedenti in campionato e dalla situazione di classifica delle quattro squadre ...

Pallanuoto femminile - Coppa Italia 2019 : nei quarti di finale avanti Rapallo e Roma - battute nettamente Florentia e Milano : Non ci sono sorprese nei quarti di finale della Coppa Italia di Pallanuoto femminile: il Rapallo supera per 8-4 la Florentia, scavando il solco decisivo in avvio di terzo quarto, passando dal 2-2 di metà gara al 5-2 che le toscane non saranno più in grado di ricucire, mentre nel secondo incontro la Roma rispetta il pronostico annichilendo Milano per 10-5 dopo essere anche stata avanti per 7-1 a metà gara e per 9-2 a otto minuti dal termine. ...