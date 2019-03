Pallamano | Serie A maschile 2019 | vincono le big | al Fondi non basta un super Leal

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Giornata numero 20 per laA di, in cui abbiamo assistito a sette sfide molto interessanti e ricche di gol, con una capolista solitaria, che risponde al nome del Bolzano, capace di sconfiggere 30-28 un Bologna assetato di punti-salvezza, grazie alle 7 reti del pivot Damir Halilkovic, con il Pressano che continua il suo inseguimento, piegando 28-23 la Metelli Cologne.Due punti anche per il Conversano, che nonostante le 12 reti di un ispirato Andrèpiega 30-28 il, con Cassano Magnago e Junior Fasano che continuano la battaglia per il quarto posto, sconfiggendo rispettivamente Gaeta (28-18) e Cingoli (28-26).Jan Radojkovic è invece con 7 centri l’eroe del Trieste nel successo per 33-27 sul Brixen,ato in classifica dalla Ego Siena, giustiziera 26-24 del Merano.GIORNO PARTITA RISULTATO MATCH REPORT 9 marzo Cingoli – ...

Salvucc20278465 : RT @tvdellosport: ????Pallamano || ?? In diretta dal Pala Tacca, il Match of the Week della 20^ giornata di Serie A1 Maschile é un appartamen… - EstherLamarr : RT @tvdellosport: ????Pallamano || ?? In diretta dal Pala Tacca, il Match of the Week della 20^ giornata di Serie A1 Maschile é un appartamen… - tvdellosport : ????Pallamano || ?? In diretta dal Pala Tacca, il Match of the Week della 20^ giornata di Serie A1 Maschile é un appa… -