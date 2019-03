Otto italiani nel Boeing che si schianta in Etiopia con 157 persone a bordo | la cronaca

Aereo per Nairobi precipita : 157 morti. « Otto italiani a bordo» : Un Aereo dell'Ethiopian Airlines è precipita to e si è schiantato mentre era diretto a Nairobi : morte le 157 persone che erano a bordo, 149 passeggeri e 8 membri...

Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi : 157 i morti. Otto sono italiani : Ci sono Otto italiani tra le 157 persone morte bordo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines Precipita to stamattina, sei minuti dopo il decollo, tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi . A confermarlo il governo del Kenya. A quanto si apprende da fonti qualificate, alcuni di loro erano legati a Ong ed erano diretti a Nairobi per la quarta se...

Precipita aereo dell’Ethiopian Airlines diretto a Nairobi : 157 i morti. Almeno Otto sono italiani : Ci sono Almeno otto italiani tra le 157 persone morte bordo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines Precipita to stamattina, sei minuti dopo il decollo, tra Addis Abeba e la capitale del Kenya, Nairobi . Al momento non si sa il numero preciso dei nostri connazionali che erano sul volo. Si attende di venire a conoscenza della lista dei passeggeri. L’Un...

