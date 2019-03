Volley - Osmany Juantorena allontana il ritorno con l’Italia : “Il discorso con la Nazionale è chiuso” : Osmany Juantorena ha rilasciato una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport“, nella quale ha parlato di un suo possibile ritorno in Nazionale , ma soprattutto del finale di stagione con Civitanova, tra scudetto e Champions League. Ecco le principali affermazioni dell’atleta alla “Rosea“. Juantorena parla della post season di Civitanova: “Nei play-off si azzera tutto quello che abbiamo fatto. Lì sarà dentro ...

Volley - Osmany Juantorena si riavvicina all’Italia? La Pantera - il torneo preolimpico - quella story su Instagram e… : Mancano ormai cinque mesi al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, il fatidico weekend del 9-11 agosto si avvicina a grandi passi per la Nazionale di Volley maschile che in quel fine settimana si giocherà buona parte del proprio futuro: il quadrangolare del PalaFlorio di Bari contro Serbia, Australia e Camerun ci dirà se gli azzurri potranno subito festeggiare il pass per la rassegna a cinque cerchi oppure se dovranno tentare il ...