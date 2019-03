Oroscopo settimana fino al 16 marzo | Vergine e Acquario passionali | Sagittario scatenato

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Nuovaastrologica, quella che va da oggi, domenica 10a sabato 16,che ci preparerà all'ingresso della primavera. Per quanto riguarda l'amore, periodo super fortunato per lavisto che esploderanno passione ed eros: ottima la sfera sentimentale anche per l'e per il. Per i nati sotto il segno del Capricorno, invece, è suggerita pazienza mentre i Gemelli si lasceranno alle loro spalle le negatività. Andiamo a vedere cosa dicono le stelle con le previsioni astrologiche e l'della prossimaPrevisioni astrologiche della prossimada Ariete aAriete: da mercoledì in avanti scatterà un bel periodo per quanto concerne il lavoro. Non mancheranno le buone occasioni, da valutare e da sfruttare nel migliore dei modi. Anche per quanto riguarda l'amore, sono in arrivo buone notizie, soprattutto per chi è ancora ...

