Niccolò Ceccarini sulla Juve | ' Paratici pensa al futuro | Zidane favorito per la panchina'

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Il direttore di RMC Sport, Niccolo', nel suo ultimo editoriale su Tuttomercatoweb, ripreso e commentato da varie altre testate giornalistiche, spazia a tutto campo sulle ultime indiscrezioni che stanno infiammando il calciomercato italiano. Dalla situazione incandescente della Roma che ha cambiato allenatore dopo la recente eliminazione dalla Champions League ad opera del Porto, fino alle opposte situazioni che stanno vivendo le squadre milanesi, con l'Inter impegnata a risolvere il rebus Icardi e il Milan che vive uno stato di grazia in questo momento, forte anche del sorpasso sui cugini nerazzurri e del conseguente terzo posto in classifica. Ma un occhio di riguardolo riserva, ovviamente, alla capolista del campionato di Serie A, lantus.La partita con l'Atletico e ildi Allegri Ovviamente, qualunque discorso di mercato in relazione allantus o ...

MundoNapoli : Niccolò Ceccarini, esperto di mercato, nel suo editoriale su - MundoNapoli : Futuro in bilico per Dries Mertens, tra i protagonisti assoluti del Napoli degli ultimi anni, sopratutto con Mauriz… -