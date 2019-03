NBA | risultati della notte | 40 punti e infortunio per Towns 50 vittorie per i Bucks

NBA - risultati della notte : Houston settima vittoria in fila - Toronto passa a New Orleans : Houston Rockets-Philadelphia 76ers 107-91 Gli Houston Rockets sono tornati e non hanno intenzione di fermarsi. Il modo in cui hanno imposto la propria superiorità nei confronti dei Philadelphia 76ers, ...

Risultati NBA – Thompson da urlo nel successo di Golden State su Denver - i Clippers si godono un pazzesco Gallinari : Sono trentanove i punti messi a referto dal giocatore di Golden State, nettamente il migliore in campo nel match con Denver. Harden trascina Houston, niente da fare per i Pelicans al cospetto di Toronto Dopo il ko con Boston, Golden State torna a vincere davanti al proprio pubblico, stendendo 122-105 i Denver Nuggets. Prestazione pazzesca di Klay Thompson, capace di mettere a referto ben 39 punti, conditi da 3 rimbalzi e quattro assist nei ...

NBA 2019 - i risultati della notte (9 marzo) : Gallinari c’è e i Clippers vedono i playoff. Golden State vince lo scontro diretto - Houston supera Philadelphia : Nove partite nella notte NBA. I Los Angeles Clippers vedono i playoff sempre più vicini dopo aver ottenuto la quarta vittoria consecutiva, superando 118-110 gli Oklahoma City Thunder. Un successo importante per la squadra di Doc Rivers, che certifica il proprio settimo posto. Super prestazione di Lou Williams, che mette a referto 40 punti, 7 rimbalzi e 5 assist, uscendo dalla panchina, ma tra i grandi protagonisti c’è anche Danilo ...

NBA - risultati dell'8 marzo : passano Milwaukee e Oklahoma : Notte Nba da due sole partite quella dell'8 marzo, ma entrambe sfide al vertice, una per la Eastern Conference e l'altra per la Western Conference. Al Rose Garden di Portland si giocava per difendere il terzo posto nella classifica a ovest: gli Oklahoma City Thunder e i Portland Trail Blazers partivano infatti dal pari merito a 0.609, diviso a tre squadre anche con gli Houston Rockets di James Harden - 'The Beard' sarà impegnato domani contro ...

Risultati NBA – Antetokounmpo stende i Pacers : Blazers ko all’overtime contro i Thunder : I Bucks battono i Pacers grazie ad un super Antetokounmpo, i Thunder la spuntano all’overtime contro i Blazers: i Risultati NBA della notte Solo due match nella notte NBA, ma di certo non è mancato lo spettacolo. Tornano al successo per i Milwaukee Bucks che interrompono la striscia di due sconfitte consecutive e battono gli Indiana Pacers per quella che è la 49ª vittoria stagionale. La firma sul match la mette il solito Giannis ...

NBA 2019 - i risultati della notte (8 marzo) : Antetokounmpo trascina i Bucks - i Thunder battono i Trail Blazers all’overtime nonostante i 51 di Lillard : Soltanto due, ma importanti, le sfide di una notte NBA che non ha lesinato attimi di grande pallacanestro e altri di tensione, con i due risultati che vanno da un dominio netto a una grandissima incertezza. I Milwaukee Bucks superano con pieno merito, in un vero e proprio big match per la Eastern Conference, gli Indiana Pacers: il punteggio finale è 117-98, con allungo dei Bucks a partire dal terzo periodo in avanti. Importanti le prove di ...

NBA - risultati della notte : Hayward ancora decisivo - LaVine condanna Philadelphia : Sacramento Kings-Boston Celtics 109-111 Se questo è il Gordon Hayward della California, i Boston Celtics potrebbero seriamente considerare un trasferimento sulla costa Ovest. Una sera dopo averne ...

NBA 2019 - i risultati della notte (7 marzo) : quarta vittoria consecutiva per San Antonio! Denver complica il cammino dei Lakers : Nottata particolarmente ricca per il basket NBA con ben dieci partite in programma. Prosegue l’ottimo momento di San Antonio, alla quarta vittoria consecutiva. Tra le formazioni di alta classifica in campo soltanto Denver, vittoriosa sul campo dei Los Angeles Lakers. Successi importanti in ottica playoff per Boston, Utah, Detroit, Brooklyn e Miami, mentre Philadelphia cade a sorpresa a Chicago. Salgono a quattro le vittorie consecutive dei ...

Risultati NBA – LeBron meglio di Jordan nonostante il ko dei Lakers : quarta vittoria di fila per gli Spurs - bene Bulls e Uthan Jazz : LeBron meglio di Jordan nella classifica punti all-time, ma i Lakers perdono anche contro i Nuggets: ko anche Pelicans e Knicks Nella notte italiana 10 sono stati i match che hanno dato spettacolo sui parquet oltreoceano. Tra questi la sfida che ha visto protagonista LeBron James. nonostante il team gialloviola stia attraversando un periodo ‘no’ (escono sconfitti anche contro i Nuggets), i 31 punti segnati durante la partita ...

Risultati NBA del 6 marzo : sorpresa Boston contro Golden State - perde ancora Oklahoma : La sorpresa della notte del 6 marzo arriva da Oakland, dove i Celtics costruiscono una vittoria esterna per più di 30 punti proprio contro i campioni in carica Nba, i Golden State Warriors. Un record, perché il team allenato da Steve Kerr non era mai stato sconfitto così pesantemente in questa stagione. Non hanno da temere troppo i Warriors, perché anche le altre squadre ai vertici della classifica dell'ovest si sono fermate: Portland e ...

NBA - i risultati della notte : Houston passa a Toronto - perdono OKC e Portland : Toronto Raptors-Houston Rockets 95-107 Tutto è bene quel che finisce bene. Almeno per i Rockets, partiti alla grande contro Toronto in trasferta, volati anche sul +22 dopo un quarto d'ora abbondante ...

Risultati NBA – I Celtics asfaltano Golden State grazie ad un mostruoso Hayward - Harden stende Toronto : ok Phila e Indiana : I Celtics asfaltano i Warriors grazie ad una splendida prestazione di Hayward, c’è gloria anche per Houston che supera Toronto in trasferta. Sorridono Indiana e Philadelphia, mentre Memphis e Minnesota vanno ko Clamorosa sconfitta di Golden State, che prosegue nel suo momento negativo incassando il terzo ko nelle ultime quatto partite giocate. Alla Oracle Arena è un dominio di Boston, che si impone con il punteggio di 95-128 grazie ...

NBA 2019 - i risultati della notte (6 marzo) : Celtics a valanga su Golden State - Rockets battono Raptors - Blazers e Thunder battuti : Sei partite si sono giocate in questa notte di NBA, che ha visto maturare diverse prestazioni individuali di primo livello e almeno tre risultati inaspettati, se non altro guardando al bilancio vittorie-sconfitte nell’arco della stagione. Va detto che la lotta playoff ormai in pieno svolgimento rende sempre meno occasionali alcuni ribaltoni. Nel match principale della notte, i Boston Celtics travolgono nel loro domicilio i Golden State ...