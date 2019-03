NBA | New York Knicks | James Dolan contestato | caccia il tifoso dal Madison Square Garden

NBA - risultati della notte : Houston settima vittoria in fila - Toronto passa a New Orleans : Houston Rockets-Philadelphia 76ers 107-91 Gli Houston Rockets sono tornati e non hanno intenzione di fermarsi. Il modo in cui hanno imposto la propria superiorità nei confronti dei Philadelphia 76ers, ...

ROMA - Nella notte NBA s'illumina Danilo Gallinari e l'obiettivo play off per i ...

NBA - Gallinari e i Clippers passeggiano con New York - Atlanta si prende la rivincita : L.A. Clippers-New York Knicks 128-107 Basta vedere i parziali del primo tempo per capire l'andamento della gara: 38-20 per i Clippers al primo riposo lungo, 44-26 nel secondo quarto per un complessivo ...

Basket - Dairis Bertans lascia Milano e tenta l’avventura in NBA ai New Orleans Pelicans : L’Olimpia Milano ha conquistato ieri una vittoria fondamentale per il proprio cammino in Eurolega superando in trasferta il Khimki Mosca. Il successo è arrivato nonostante l’assenza di uno dei migliori giocatori della formazione allenata da Simone Pianigiani in questa stagione: Dairis Bertans. Secondo le ultime indiscrezioni, il lettone non sarebbe tornato in Italia dopo la sfida persa in Montenegro con la propria nazionale e sarebbe ...

Mercato NBA - Dairis Bertans lascia l'Olimpia Milano e va ai New Orleans Pelicans : I New Orleans Pelicans non avranno un General Manager fisso, ma questo non impedisce loro di fare movimenti sul Mercato. Come riportato da ESPN e The Athletic, la franchigia della Lousiana ha messo ...

Risultati NBA del 27 febbraio : Denver batte Oklahoma - vincono anche Toronto e New York : Si sono tenute nella notte americana 3 importanti partite della NBA. Ci avviciniamo ai play-offs e cominciano ad arrivare le prime sentenze. Ecco i Risultati di stanotte. Denver Nuggets - Oklahoma City Thunder 121 - 112 Partita decisiva nella notte per la corsa ai Playoff a ovest: i Thunder di George e Westbrook sfidavano i secondi assoluti della Western Conference. Match combattuto al Pepsi Center, ma sono i padroni di casa a spuntarla con un ...

NBA risultati : New York spazza San Antonio - anche Belinelli non incide : New York-San Antonio 130-118 Un vero disastro. Gli Spurs si dimenticano di difendere al Madison Square Garden e subiscono ben 130 punti da una squadra in 'tanking mode', priva peraltro di diverse ...

NBA - risultati della notte : Gallinari ko da ex - Belinelli perde a New York - male Toronto : Denver Nuggets-L.A. Clippers 123-96 Tutte le partite da qui a fine stagione contano tanto per Danilo Gallinari e i suoi Clippers, a caccia di un posto ai playoff dopo averli mancati lo scorso anno. ...

NBA : Houston stende Golden State anche senza Harden - Lakers ko a New Orleans : Una prova di forza e un campanello d'allarme. Sensazionale impresa di Houston che, senza James Harden , piega Golden State 118-112 alla Oracle Arena nel segno di Paul e Gordon . Brutto passo falso, ...