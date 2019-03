NBA | Derrick Rose da favola | 29 punti ed il canestro che ha chiuso l’incontro con gli

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019)ha trascinato Minnesota alla vittoria contro gli Wizards 130-135, suo ildella staffaed i suoi Minnesota T’Wolves hanno vinto contro gli Wizards 130-135. Una gara sontuosa da parte del playmaker che sembra essersi ritrovato in questa stagione dopo anni alle prese con pesanti infortuni.stanotte ha messo a segno 29, tra i quali spicca ildecisivo per la vittoria di Minnesota, all’interno dei suoi 16 tra 4° quarto ed overtime. Ecco di seguito il video delle giocate della notte di29 PTS (3 REB & 3 AST) di cui 16 tra 4° quarto e OT per @d! I @Timberwolves vincono la sfida casalinga contro gli Wizards 130-135!#AllEyesNorth #NBA pic.twitter.com/LCi6asLvmi— NBA Italia (@NBAItalia) 10 marzo 2019L'articolo NBA,da: 29ed ilche hal’incontro con ...

