NBA 2019 | i risultati della notte 10 marzo | Boston supera i Lakers | Milwaukee fa 50

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) Sono sei le partiteNBA.contro Celtics ha segnato un’epocapallacanestro, per una partita che anche in stagione regolare non è mai uguale alle altre. In questo momento, però, c’è troppa differenza di forza e motivazioni tra le due squadre ed è stataad imporsi abbastanza agevolmente per 120-107 in una partita che ha sempre visto i biancoverdi essere in pieno controllo.Perè la terza vittoria consecutiva e la squadra di Brad Stevens ha messo sempre più nel mirino Philadelphia ed Indiana, che si affrontano stasera. Los Angeles dall’altra parte ha già detto addio ai playoff ed ha subito la quinta sconfitta consecutiva. Ainon è servita nemmeno la tripla doppia di LeBron James (30 punti, 12 assist e 10 rimbalzi), mentre dall’altra parte il migliore è stato Kyrie Irving con 30 punti.Grazie ad un secondo tempo da 76 ...

SkySportNBA : ?? Quinta sconfitta in fila per @Lakers ?? Ne approfittano i @celtics ?? Il racconto del testa e testa @KingJames… - marcm1969 : RT @ZenoPisani: La mia intervista per @SkySport con @gallinari8888 dopo la brillante vittoria contro Oklahoma: 'Coach Rivers ha creato uno… - DelbonoRoberto : RT @ZenoPisani: La mia intervista per @SkySport con @gallinari8888 dopo la brillante vittoria contro Oklahoma: 'Coach Rivers ha creato uno… -