Napoli | Insigne nervoso al fischio finale

Insigne salva il Napoli - Sassuolo riagguantato nel finale : Milan e Inter adesso spaventano gli azzurri : La formazione di Ancelotti evita la sconfitta solo nel finale grazie al gol di Insigne, che pareggia i conti dopo il vantaggio neroverde di Berardi Il Napoli non sa più vincere, solo un successo per gli azzurri nelle ultime cinque partite di Serie A. Un ruolino di marcia davvero deficitario per gli azzurri che, con il pari di Sassuolo, scendono a meno diciotto dalla Juventus e a più sei dal Milan, mai così minaccioso da inizio ...

Il Napoli con la testa all'Europa : Insigne evita il ko con il Sassuolo : Dall'Europa League al campionato, continua il tour de force del Napoli impegnato questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Sconfitti dalla Juventus al San Paolo, gli...

Napoli - tre top club sulle tracce di Insigne : Secondo La Gazzetta dello Sport , Manchester City, PSG e Liverpool sono interessate a Lorenzo Insigne . Le tre squadre sono pronte a trattare in caso di apertura dell'agente Mino Raiola a una possibile cessione del giocatore.

Napoli - c'è il prezzo per Insigne : Il Napoli non ha intenzione di cedere Lorenzo Insigne , ma un'offerta monstre potrebbe far vacillare De Laurentiis: come riferisce Rai Sport , servono almeno 100 milioni di euro .

Napoli - Ancelotti : 'A Salisburgo senza fare calcoli. Insigne? Ha giocato 90' con la Juve' : Soddisfatto ma non troppo Carlo Ancelotti dopo il 3-0 del suo Napoli al Salisburgo nell'andata degli ottavi di Europa League. "Abbiamo fatto un buon risultato ma ci sono ancora 90' da giocare - ha ...

Napoli-Salisburgo le formazioni : fuori Insigne : Le formazioni ufficiali di Napoli-Salisburgo. Calcio d’inizio alle ore 21.00 per la prima sfida degli ottavi di Europa League. Meret tra i pali. fuori Insigne e spazio a Milik e Mertens. Napoli: Meret, Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Fabian, Zielinski, Mertens, Milik. A disp. Ospina, Chiriches, Malcuit, Ghoulam, Diawara, Ounas, Insigne. All. Carlo Ancelotti. Salisburgo: Walke; Lainer, Ramalho, Ongun, Ulmer; Schlager, ...

PROBABILI FORMAZIONI / Napoli Salisburgo : quote. Insigne in campo da capitano : PROBABILI FORMAZIONI Napoli Salisburgo: quote, Ecco le mosse dei due allenatori per il match di andata degli ottavi di finale di Europa league al San Paolo.