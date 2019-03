Napoli - Fabian Ruiz : “Ancelotti mi da tanta fiducia e lo ringrazio” : Napoli Fabian Ruiz – Fabian Ruiz è stato uno dei protagonisti indiscussi della gara d’andata contro il Salisburgo. Una prova altisonante che ha consacrato le qualità dello spagnolo e infatti, quest’ultimo, ha voluto ringraziare il tecnico Ancelotti per avergli dato fiducia sin dall’inizio della stagione: “Ho iniziato con un infortunio all’adduttore, poi Ancelotti mi ha dato […] L'articolo Napoli, Fabian ...

VIDEO Napoli-Salisburgo 3-0 - Highlights - gol e sintesi Europa League. Milik e Fabian Ruiz scatenati : Il Napoli ha sconfitto il Salisburgo per 3-0 nell’andata degli ottavi di finale dell’Europa League e ha compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale della seconda competizione continentale per importanza. Milik ha aperto le marcature al 10′ sfruttando al meglio il passaggio filtrante di Mertens, sei minuti più tardi Fabian Ruiz ha raddoppiato con uno splendido tiro al volo e nella ripresa è arrivato ...

Il Napoli stavolta è cinico : Milik e Fabian - 2-0 al Salisburgo (primo tempo) : Senza Insigne stavolta il Napoli i gol li realizza e non se li mangia. La squadra di Ancelotti spreca poco davanti e dopo venti minuti è in vantaggio 2-0. Contro una squadra molto ben organizzata, che pressa alto, che si muove a memoria e che ha un evidente punto debole: vuole giocare il pallone in ogni parte del campo. Ed è questo punto debole che il Napoli sfrutta. Recupera palloni e riparte. È la chiave del match. Match che il Napoli gioca ...

Live Napoli-Torino 0-0 Fabiàn vicinissimo al gol : Napoli e Torino si affrontano questa sera al San Paolo nel posticipo domenicale della 24a giornata di Serie A. I partenopei, secondi a 52 punti e reduci dall'impegno in Europa League, non stanno...

Napoli : col Torino Fabian Ruiz a riposo - gioca Diawara : Amadou Diawara. Epa Si giocherà in un San Paolo quasi deserto Napoli-Torino e in città è argomento di discussione il vertiginoso calo delle presenze a Fuorigrotta, che ha più di una "giustificazione", ...

Ancelotti - il faro del Napoli adesso è Fabian Ruiz : Napoli - Dalla Spagna con furore: Fabian, il nuovo faro del centrocampo. Il regista, facciamo il riferimento di un giorno all'improvviso senza Hamsik. O giù di lì: nel senso che il progetto di Ruiz ...

Napoli - tre dubbi per Ancelotti : rientra Fabian : La Gazzetta dello Sport ipotizza le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli . Stefano Pioli deve fare a meno dello squalificato Milenkovic in difesa. Al suo posto c'è Ceccherini dirottato al centro con il francese ...

Il Napoli senza Hamsik ripartirà da Fabian (e da Verdi) : Restano quattro uomini in mediana Il momento, da un punto di vista emotivo, è di quelli complicati. Il perché, ne siamo certi, non bisogna neanche spiegarlo. Detto questo, abbiamo provato a immaginare come cambierebbe il Napoli, vista l’ormai più che probabile partenza di Marek Hamsik per la Cina. Questo, infatti, rappresenta l’argomento di oggi e, forse, anche di domani. Argomento che proveremo a trattare con una serie di articoli, accompagnati ...

Lo ha detto Ancelotti ieri sera : sta nascendo il Napoli di Fabian Ruiz : La partita con la Lazio È morto il re, evviva il re. Con Hamsik che parte per la Cina, nasce il Napoli di Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha fatto la differenza da mezzala destra, ruolo dove può convergere e tirare con il sinistro. Può fare bene dall’altro lato, da interno sinistro, dove può verticalizzare di più per l’esterno di attacco. Subito in sintonia con i compagni e con il metodo Ancelotti. Il lento ma inesorabile avvicinamento di ...

Napoli - Ancelotti ne cambia cinque per la Coppa : fuori Fabian : La Gazzetta dello Sport ha anticipato le probabili formazioni del match di questa sera tra Milan e Napoli , partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia. Tante novità per Carlo Ancelotti rispetto all'ultimo ...

Il Napoli contesta l'espulsione di Fabian Ruiz : "Pallonata - non fallo di mano" : Il Napoli contesta la decisione di Doveri che al 48' del secondo tempo della sfida contro il Milan ha espulso Fabian Ruiz . La società azzurra dopo la fine del match ha pubblicato un tweet ironico: "...