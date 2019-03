Napoli | a Scampia la squadra di volley che aiuta i ragazzi del quartiere | “Creiamo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) Neldi, a, a cento metri dalle “famose” Vele, c’è una palestra dove attraverso la pallavolo circa 180trovano un mondo sano, una valida alternativa alla droga e alla malavita. Ogni giorno, dalle quattro del pomeriggio fino a tarda sera, bambini dai sei ai 16 anni si riuniscono per giocare e fare sport, sotto la guida del presidente dell’associazione Athena, Ivan Capozzi, e degli allenatori. Proprio Ivan dieci anni fa insieme a pochi amici ha preso in gestione lo spazio (una struttura abbandonata, a servizio della scuola Carlo Levi) rendendolo agibile. Lui, che è nato e cresciuto qui, ha voluto creare una realtà associativa per togliere i bimbi dalla strada, sottrarli al nulla, insegnando loro a stare insieme attraverso la pallavolo. “Abbiamo cominciato con tre, ora sono 180 con la nostra Athena. A ...

