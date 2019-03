Muriel risponde a Immobile | Viola e Lazio non si fanno male

Fiorentina-Lazio 1-1 : Muriel risponde a Immobile : Un punto per ciascuno con tanti rimpianti sia per la Fiorentina sia per la Lazio. L'1-1 del Franchi rispecchia la gara a due facce del Franchi: primo tempo con i biancocelesti al comando, ripresa con ...

Fiorentina e Lazio non si fanno male - Muriel risponde ad Immobile : il pari però non serve a nessuno : I biancocelesti vanno in vantaggio con Immobile nel primo tempo, Muriel pareggia i conti nella ripresa sfruttando un grande assist di Mirallas Un pareggio che non serve a nessuno, un punto che allontana ancora di più Fiorentina e Lazio dalla zona Europa. Pur avendo una partita ancora da recuperare contro l’Udinese, i biancocelesti scendono momentaneamente a meno otto dal quarto posto, occupato al momento dall’Inter. Jennifer ...

Risultati Serie A – Quagliarella risponde a Muriel - 3-3 tra Fiorentina e Sampdoria : Spal e Bologna si dividono un punto : Due pareggi nelle due sfide pomeriggio: Quagliarella e Muriel firmano una doppietta a testa nel 3-3 tra Fiorentina e Sampdoria, Spal e Bologna si divino un punto: i Risultati della 20ª Giornata di Serie A Particolare pomeriggio di calcio domenicale quello della 20ª Giornata di Serie A con soli 2 incontri, ma addirittura 8 gol! Due scontri diretti, per due situazioni di classifica ben distanti. Fiorentina e Sampdoria si dividono un punto ...

Calciomercato Milan - il doppio colpo di Leonardo per rispondere al 'no' di Muriel : Calciomercato Milan, i rossoneri devono reagire dopo la batosta subita nella trattativa per Muriel il quale andrà alla Fiorentina Calciomercato Milan , come noto è sfumato l'affare Muriel. Il ...