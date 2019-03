MotoGp | Qatar | trionfo Dovizioso | battuto Marquez Quinto posto per Rossi

MotoGp - Dovizioso trionfa in Qatar davanti a Marquez : miracolo Rossi - finisce quinto : Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale Motogp, davanti alla Honda di Marc Marquez e a quella di Cal Crutchlow. quinto posto per Valentino Rossi, autore di una gran rimonta dalle retrovie, alle spalle della Suzuki di Alex Rins. Delude invece Maverick Vinal

MotoGp Qatar - vince Dovizioso davanti a Marquez. Rimonta di Rossi : chiude quinto : Andrea Dovizioso ha vinto il Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale MotoGp, davanti alla Honda di Marc Marquez e a quella di Cal Crutchlow. quinto posto per Valentino Rossi, autore di una gran Rimonta dalle retrovie, alle spalle della Suzuki di Alex Rins. Delude invece Maverick Vinales, partito dalla pole position e settimo al traguardo, dietro all’altra Ducati di Danilo Petrucci. Completano la top ten Mir, Nakagami ed Aleix ...

MotoGp - pazzia di Miller durante il Gp del Qatar : stacca un pezzo di sella e lo lancia in pista [VIDEO] : Il pilota della Pramac stacca un pezzo di sella e lo lancia in mezzo alla pista, che rischio per i piloti dietro di lui Un grosso rischio in pista, causato da Jack Miller dopo pochi giri dall’inizio del Gp del Qatar. Il pilota della Pramac si alza sulla propria moto, staccando un pezzo di sella e lasciandola andare dietro di sè, rischiando di colpire i piloti alle sue spalle. Un gesto davvero pericoloso quello compiuto ...

Hamilton carica Rossi in Qatar - le FOTO dal paddock della MotoGp 2019 : Dopo la visita al box Petronas nel giorno delle qualifiche del GP in Qatar, Lewis Hamilton prima della gara fa tappa da Valentino Rossi. Il campione del mondo di F1 ieri aveva ribadito la propria ammirazione per il Dottore : 'Sono un suo grande fan, girare in pista con lui sarebbe un vero onore per me' LA GARA DI MotoGP LIVE Hamilton: 'CORRERE CON ...

MotoGp – Si spengono i semafori a Losail - inizia lo spettacolo : il VIDEO della partenza del Gp del Qatar : Avvio brutto per Vinales, bene invece Dovizioso: il VIDEO della partenza del Gp del Qatar, prima gara della stagione 2019 di MotoGp Lo spettacolo è finalmente iniziato: si spengono i semafori sul circuito di Losail, per dare il via alla prima gara della stagione 2019 di MotoGp. Dopo lo spettacolo di Moto3 e Moto2, è il turno dei piloti della categoria regina di sfidarsi in pista per il Gp del Qatar. partenza non positiva per Vinales, ...

MotoGp – Incontro tra leggende al Gp del Qatar - Hamilton tra forti emozioni e simpatici retroscena : “ecco cosa ho detto a Valentino Rossi” [GALLERY] : Lewis Hamilton, forti emozioni e grandi risate con Valentino Rossi nell’Incontro ai box Yamaha a Losail a pochi minuti dal Gp del Qatar di MotoGp Lewis Hamilton, in Qatar per vivere da vicino le emozioni della MotoGp, da grande appassionato delle due ruote, ha finalmente incontrato Valentino Rossi. Dopo una giornata passata ai box Petronas e a bordo pista ad osservare da vicino i campioni delle due ruote, impegnati nelle qualifiche ...