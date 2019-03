MotoGp | pazzia di Miller durante il Gp del Qatar | stacca un pezzo di sella e lo lancia in

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019) Il pilota della Pramacundie loin mezzo alla pista, che rischio per i piloti dietro di lui Un grosso rischio in pista, causato da Jackdopo pochi giri dall’inizio del Gp del. Il pilota della Pramac si alza sulla propria moto,ndo undie lasciandola andare dietro di sè, rischiando di colpire i piloti alle sue spalle. Un gesto davvero pericoloso quello compiuto dall’australiano che, fortunatamente, non ha causato problemi a nessuno degli avversari. Ecco il video:Visualizza questo post su Instagram@jackaus what you up to? From second, he is pushed down the order because of a dodgy seat! #GP #jack43#ducatiteamUn post condiviso da Beby marquez93 (@beby marquez93) in data: Mar 10, 2019 at 10:11 PDTL'articolo, ...