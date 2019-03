MotoGp - la verità di Ciabatti dopo il reclamo : “ecco cosa è successo in Race Direction” : Interrogato sulla questione relativa al reclamo, Ciabatti ha confermato la bocciatura da parte della FIM e la conseguente vittoria di Dovizioso La vittoria di Andrea Dovizioso è stata confermata, reclamo respinto da parte della FIM e Ducati che può sorridere dopo l’inchiesta aperta per lo spoiler montato sotto il forcellone delle moto della Casa di Borgo Panigale. AFP/LaPresse Nella riunione tenutasi in Race Direction alla presenza ...