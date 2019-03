MotoGp – Il segreto di Dovizioso | il sollievo di Marquez e l’accusa di Crutchlow | le

sportfair

(Di domenica 10 marzo 2019) I primi tre classificati hanno parlato ai microfoni della tv internazionale nel parco chiuso, esprimendo a caldo le proprie sensazioni Adrenalinico e spettacolare, il Gp del Qatar regala emozioni fino al traguardo, con il testa a testa travinto dal pilota della Ducati al fotofinish.Un duello elettrizzante, antipasto di come si preannuncia questa stagione in cui la Ducati punta a riprendersi il titolo mondiale. Interrogato nel parco chiuso, il Dovi ha svelato le armi utilizzate per battere il rivale della Honda: “è stata una gara strana, non avevo una strategia ma quandomi ha superato ho deciso di studiare qualcosa. Ho gestito la gomma posteriore, alla fine quando abbiamo spinto è stato complicato mantenerla in temperatura. Essendo primo non vedevo nessuno, non capivo i punti positivi e negativi dei miei avversari. Una volta dietro, ...

