MotoGP | il Mondiale 2019 scatta in Qatar Tutte le gare in diretta su Sky | solo sei anche

davidemaggio

(Di domenica 10 marzo 2019)Prende il via, come da tradizione, in, sul circuito di Losail, ildi, lungo diciannove gran premi, fino alla chiusura di novembre a Valencia. Sky trasmetteràlein, di cui tredici in esclusiva, compresa quella odierna che vede Vinalesre in pole davanti a Dovizioso e Marquez. In chiaro su Tv8, invece, andranno appena sei gp (contro gli otto della passata stagione).: gli orari e la programmazione TV del GP delIl motodella classe regina inizia oggi alle 18.00, preceduto dalledi Moto2 e Moto3, rispettivamente alle 16.20 e alle 15.00. Tutto insu Sky, sul canale ufficiale SkySport, acceso ad ogni ora con i vari appuntamenti e studi che precedono e seguono le. A cominciare dai Paddock Live, affidati a Vera Spadini, con Sandro Donato Grosso e Antonio Boselli ...

Interista100 : MOTORI MOTOCICLISMO MOTOGP MONDIALE 1.Qatar FP3 - simomagg : RT @JackRossano: @guidomeda Veramente dei buffoni. In questo modo tutto il circus della Motogp perde la sua credibilità, soprattutto per il… - SabriYellow46 : RT @GipsyMonkeyMeg: Io non mi aspettavo una battaglia fin dalla prima gara tra i due maggiori pretendenti al mondiale, il mio cuore fino a… -