MotoGP | GP Qatar 2019 | Andrea Dovizioso mostra i muscoli Il messaggio a Marc Marquez

MotoGP Qatar - Rossi : «Gara ok - ma il livello è dello scorso anno» : LOSAIL - Il quinto posto di Valentino Rossi limita i danni di un week end che sembrava poco positivo per la Yamaha: il pilota è riuscito a risalire dal quattordicesimo posto in griglia in Qatar. ' ...

MotoGP - GP Qatar : il duello Dovizioso-Marquez con la telecronaca di Meda e Sanchini. VIDEO : Scopri le differenze: questo il testo con cui su Twitter la MotoGP accompagna un post con le foto di Dovizioso e Marquez che tagliano il traguardo a Losail negli ultimi due anni.

MotoGP - l'accusa gravissima contro Dovizioso : l'aiutino sulla moto che lo ha fatto vincere in Qatar : Scoppia il giallo in Qatar dopo la vittoria di Andrea Dovizioso sulla Ducati. Tutti i team avversari della scuderia, tranne la Yamaha, hanno presentato un reclamo per l'uso di un'appendice davanti alla ruota posteriore. I team contestano che nel regolamento è previso l'utilizzo di quell'appendice so

MotoGP Qatar - Crutchlow : «Bello lottare di nuovo in pista» : LOSAIL - Cal Crutchlow è tornato e ha messo subito in archivio il primo podio stagionale: il pilota della Honda Lcr è orgoglioso del risultato ottenuto in Qatar, chiuso al terzo posto. ' Devo ...

MotoGP Qatar - Dovizioso : «Molto contento - la gara non è stata semplice» : LOSAIL - Il successo in Qatar non è stato semplice per Andrea Dovizioso, che però esulta dopo la vittoria nella gara d'esordio per la stagione 2019 della MotoGp. ' E' stata una gara davvero strana. ...

Valentino Rossi MotoGP GP Qatar 2019 : “Mi sono divertito ma sono preoccupato per il futuro : peggio dell’anno scorso” : Valentino Rossi si è reso protagonista di una fantastica rimonta nel GP del Qatar 2019 e ha concluso al quinto posto dopo aver recuperato ben nove posizioni rispetto alla griglia di partenza. Il nove volte Campione del Mondo ha tirato fuori il meglio dalla sua Yamaha anche se non sono mancati i problemi, il centauro di Tavullia non ha potuto nulla contro Andrea Dovizioso e Marc Marquez e ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Stamattina ...

MotoGP - Pagelle GP Qatar 2019 : Andrea Dovizioso inizia alla grande - Marquez si inchina - Rossi risorge - Vinales sprofonda : Se il buongiorno si vede dal mattino… ci attende un Mondiale 2019 di MotoGP letteralmente elettrizzante. Il Gran Premio del Qatar ha messo in scena il primo atto dell’infinito duello tra Andrea Dovizioso e Marc Marquez, con il romagnolo che ha vinto con pieno merito. La gara è stata particolare, spesso non tirata a tutta dai protagonisti ma ha regalato diversi spunti interessanti, soprattutto in casa Yamaha con un Maverick Vinales ...

Maverick Vinales MotoGP GP Qatar 2019 : “Oggi è stata durissima - dobbiamo crescere tanto a livello di grip” : Se dovessimo cercare il pilota con il morale più sotto i tacchi di tutto il gruppo della MotoGP, non dovremmo sforzarci nella ricerca e puntare la nostra attenzione immediatamente su Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha esce veramente con le ossa rotte (fortunatamente non nel vero senso della parola) dal fine settimana di Losail. Il Gran Premio del Qatar 2019 (clicca qui per la cronaca) era partito nel migliore dei modi per il catalano ma, ...

MotoGP – Vinales deludente in Qatar - la spiegazione di Maverick : “ecco perchè oggi è stato difficile” : Le parole di Vinales al termine del Gp del Qatar: il commento dello spagnolo dopo il deludente risultato di Losail Dovizioso è il vincitore del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Il Gp del Qatar ha regalato uno spettacolo mozzafiato con la solita bagarre al cardiopalma negli ultimissimi giri della gara, tra il forlivese della Ducati ed il campione del mondo Marc Marquez. Domenica non troppo soddisfacente per la Yamaha, che ha visto ...

MotoGP - Ancora una prova di... rispetto : abbracci e congratulazioni tra Dovizioso e Marquez in Qatar [VIDEO] : Il Gp del Qatar ha regalato uno spettacolo mozzafiato con la solita bagarre al cardiopalma negli ultimissimi giri della gara, tra il forlivese della Ducati ed il campione del mondo Marc Marquez. ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : reclamo di quattro squadre contro la Ducati! Spoiler nel mirino - Dovizioso rischia la vittoria? : Il verdetto del GP del Qatar 2019 non è ancora ufficiale. La gara che ha aperto il Mondiale MotoGP è stata vinta da Andrea Dovizioso davanti a Marc Marquez e Cal Crutchlow, ai piedi del podio Alex Rins e Valentino Rossi. quattro squadre però hanno fatto reclamo per una presunta irregolarità dello Spoiler montato dalla Ducati, l’appendice utilizzata sul posteriore dal vincitore della prova e dagli altri piloti del team di Borgo Panigale ...