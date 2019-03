MotoGP | GP del Qatar 2019 | la diretta LIVE della gara

MotoGP – Incontro tra leggende al Gp del Qatar - Hamilton tra forti emozioni e simpatici retroscena : “ecco cosa ho detto a Valentino Rossi” [GALLERY] : Lewis Hamilton, forti emozioni e grandi risate con Valentino Rossi nell’Incontro ai box Yamaha a Losail a pochi minuti dal Gp del Qatar di MotoGp Lewis Hamilton, in Qatar per vivere da vicino le emozioni della MotoGp, da grande appassionato delle due ruote, ha finalmente incontrato Valentino Rossi. Dopo una giornata passata ai box Petronas e a bordo pista ad osservare da vicino i campioni delle due ruote, impegnati nelle qualifiche ...

MotoGP - gran premio del Qatar a Losail. La diretta live - : RICARICA LA PAGINA Prendiamo la linea live da Losail per darvi subito una bella notizia, si è appena conclusa la gara di Moto2, HA VINTO LORENZO BALDASSARRI! L'italiano della Kalex ha vinto in volata ...

MotoGP – Valentino Rossi allarmante dopo il warm up in Qatar : le parole del Dottore non sono affatto rassicuranti : Il warm up non rasserena Valentino Rossi in vista del Gp del Qatar: le parole del Dottore dopo il lavoro di comparazione in pista a Losail Manca sempre meno per assistere al primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: dopo le qualifiche di ieri, che hanno regalato la pole position ad un eccezionale Maverick Vinales, i piloti hanno disputato oggi il primo warm up del nuovo Motomondiale, per mettere a punto gli ultimi dettagli in vista del Gp ...

MotoGP – Atmosfera di… fuoco a Losail : le sexy ombrelline di Valentino Rossi e Maverick Vinales del Gp del Qatar [GALLERY] : Claudia e Paulina: ecco le sexy Monster Girl di Valentino Rossi e Maverick Vinales, due ombrelline stratosferiche per la Yamaha E’ tutto pronto per la primissima gara della stagione 2019 di MotoGp. I piloti della categoria regina hanno disputato il primo warm up dell’anno, in vista della gara di oggi pomeriggio in Qatar, alle ore 18.00 italiane. Tanto spettacolo in pista, ma anche nel paddock, dove ai box iniziano a farsi ...

MotoGP – Dall’Igna difende Petrucci e svela la mossa della Ducati : Marquez segnalato alla direzione gara : Petrucci-Marquez è già polemica: Gigi Dall’Igna svela il chiarimento con la direzione gara sulla strategia del pilota della Honda in qualifica Le prime qualifiche di stagione della MotoGp tenute in Qatar non sono state caratterizzate solo dalla pole position di Maverick Vinales, ma anche da una disputa tra Honda e Ducati. Marc Marquez, apparentemente in difficoltà nei primi minuti della Q2, è riuscito a segnare il terzo tempo alla ...

Come vedere il GP del Qatar di MotoGP 2019 in diretta streaming : Una vera e propria sorpresa: dopo le prove libere, il favorito sembrava essere il campione del Mondo uscente, ma lo spagnolo della Yamaha è riuscita a beffare tutti con un giro praticamente perfetto. ...

MotoGP – Qualifiche amare per Valentino Rossi : il rientro ai box tra amarezza e delusione [VIDEO] : Valentino Rossi, il ritorno ai box dopo la Q1 è amaro: il pilota della Yamaha amareggiato per la non qualificazione alla Q2 Valentino Rossi ieri è stato protagonista di una vera e propria disfatta sul circuito del Qatar. Il pilota della Yamaha non è riuscito a qualificarsi alla Q2 ed è rimasto fuori dalle prime file della griglia di partenza del primo Gran Premio di stagione. Il pesarese ha visto portare a casa la pole position al compagno ...

MotoGP – Rins ragiona sulle qualifiche del Qatar : “difficili per me dopo due cadute” : Alex Rins palesa le sue impressioni dopo le qualifiche del Qatar: il pilota spagnolo in difficoltà sul circuito di Losail Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono andate in scena ieri le prime qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà oggi dalla prima fila ...

MotoGP – Qualifiche ‘da rivedere’ per Iannone - il pilota dell’Aprilia pensa alla gara : ”non sarà semplice per nessuno” : Andrea Iannone palesa le sue impressioni dopo le Qualifiche del Qatar: il pilota italiano in difficoltà sul circuito di Losail Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono andate in scena ieri le prime Qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà oggi dalla prima fila ...

MotoGP - Hamilton “pedina” Valentino Rossi ai box : il pilota di F1 è un tifoso del Dottore [VIDEO] : Lewis Hamilton è un tifoso di Valentino Rossi ed ha seguito le prove in Qatar dal box Yamaha del Dottore, qualifiche andate decisamente male Lewis Hamilton è un appassionato di motori a tutto tondo, che siano 2 o 4 ruote. In attesa dell’inizio del campionato di Formula 1, il fenomeno della Mercedes si è concesso un giro dalle parti del Qatar, dove l’amico Valentino Rossi è impegnato nel primo Gp della stagione con la sua ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : Maverick Vinales dopo la pole vuole la vittoria - ma Honda e Ducati saranno della partita : Cosa dobbiamo attenderci dal Gran Premio del Qatar della MotoGP? La prima gara del campionato 2019 si annuncia quanto mai interessante, e non certo perché si correrà sotto la luce dei riflettori. A Losail si annuncia una corsa decisamente imprevedibile, con numerose variabili e piloti che potranno dire la loro. Tra questi, ovviamente, il poleman di ieri, ovvero Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha sta confermando quanto di buono messo in ...

MotoGP - la griglia di partenza del GP del Qatar 2019 : 1 Maverick VINALES 2 Andrea DOVIZIOSO 3 Marc MARQUEZ 4 Jack MILLER 5 Fabio QUARTARARO 6 Cal CRUTCHLOW 7 Danilo PETRUCCI 8 Franco MORBIDELLI 9 Takaaki NAKAGAMI 10 Alex RINS 11 Joan MIR 12 Aleix ...

MotoGP – Vinales in fiducia in vista della prima gara : “mi sento a mio agio su questa Yamaha - vado forte” : Maverick Vinales in fiducia dopo la pole conquistata al termine delle qualifiche del gp del Qatar: lo spagnolo si gode l’ottimo feeling con la Yamaha È un Maverick Vinales davvero in fiducia quello che si è presentato in conferenza stampa dopo la poleposition guadagnata al termine delle qualifiche del Gp del Qatar. Lo spagnolo ha spiegato di avere un ottimo feeling con la Yamaha, di stare lavorando bene con il nuovo team e di aver ...

MotoGP – Test negativi - qualifiche positive! Dovizioso sorpreso del risultato : “non mi aspettavo questa velocità” : Andrea Dovizioso palesa le sue impressioni dopo le qualifiche del Gp del Qatar: le parole del pilota della Ducati in conferenza stampa Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà domani dalla ...