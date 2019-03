MotoGP | gli impianti frenanti Brembo per il Qatar

MotoGP - Risultati warm-up GP Qatar 2019 : Danilo Petrucci il migliore davanti a Marquez e a Rins. Valentino Rossi è undicesimo : Danilo Petrucci (Ducati) firma il miglior tempo del warm-up del GP del Qatar, prima prova del Mondiale 2019 di MotoGP. Il centauro umbro, in sella alla Rossa, ha confermato di godere di un buon feeling con la sua moto, ottenendo l’ottimo tempo di 1’54″807. Alle sue spalle, però, impressiona la Honda dello spagnolo Marc Marquez. L’iberico, sulla sua RC213V, ha scandito un ritmo eccellente, con una coppia di medie. Il ...

MotoGP - warm up Qatar – Petrucci davanti a tutti - ma occhio a Marquez : Valentino Rossi fuori dai migliori 10 [TEMPI] : Danilo Petrucci davanti a tutti, Marquez fa paura, Valentino Rossi fuori dai migliori 10: i tempi del warm up del Gp del Qatar Il momento tanto atteso sta per arrivare, il countdown per la prima gara della stagione 2019 di MotoGp è quasi scaduto. Il warm up sul circuito di Losail è l’ultimo step prima di iniziare a fare davvero sul serio. Nel ‘riscaldamento’ che precede il primo appuntamento del Motomondiale è Danilo ...

MotoGP - la griglia di partenza del GP del Qatar 2019 : 1 Maverick VINALES 2 Andrea DOVIZIOSO 3 Marc MARQUEZ 4 Jack MILLER 5 Fabio QUARTARARO 6 Cal CRUTCHLOW 7 Danilo PETRUCCI 8 Franco MORBIDELLI 9 Takaaki NAKAGAMI 10 Alex RINS 11 Joan MIR 12 Aleix ...

MotoGP – Le due facce della Yamaha! Vinales in pole - Valentino Rossi nelle retrovie : la griglia di partenza Gp del Qatar : Dopo le prime qualifiche di stagione, decisa la griglia di partenza del Gp del Qatar: in prima fila Maverick Vinales, Andrea Dovizioso e Marc Marquez Il Qatar regala le prime grandi emozioni ai tifosi di MotoGp. Nel Paese della penisola araba sono appena andate in scena le prime qualifiche del Motomondiale, che hanno regalato la prima pole position di stagione a Maverick Vinales grazie al tempo di 1’53’546. Il pilota della Yamaha partirà ...

Griglia di partenza MotoGP - GP Qatar 2019 : risultato e classifica delle qualifiche. Vinales in pole - Dovizioso secondo - Valentino Rossi 14° : Maverick Vinales ha conquistato la pole position del GP del Qatar 2019, prima tappa del Mondiale MotoGP 2019. Lo spagnolo della Yamaha ha piazzato il tempone e scatterà così al palo nella gara di domani appena davanti ad Andrea Dovizioso e a Marc Marquez: si preannuncia una gara particolarmente equilibrata e molto aperta per la vittoria. Grande delusione per Valentino Rossi che è soltanto 14esimo, il Dottore sarà chiamato a una grande rimonta in ...

MotoGP - Qualifiche Qatar – Caduta per Jorge Lorenzo : l’ennesima scivolata gli costa l’accesso in Q2! [VIDEO] : Nuova Caduta per Jorge Lorenzo sul circuito di Losail: il pilota spagnolo scivola nel momento decisivo della Q1 e manca l’accesso in Q2 Non ha fine la sfortuna che sembra perseguitare Jorge Lorenzo. Seconda Caduta per il pilota maiorchino sul circuito di Losail, questa volta avvenuta durante le qualfiche. Lorenzo è finito fuori pista nel momento decisivo della Q1, mentre occupava la seconda posizione. Il pilota Honda non ha potuto ...

MotoGP : in Qatar Marquez domina le libere davanti a Viñales - Rossi non si migliora : Strano ma vero, l'uomo del primo giorno in Qatar è Marc Marquez. Alla fine di due turni è lui a chiudere in testa in 1'53'380 davanti a Viñales, a 474 millesimi,, Miller, 528,, Petrucci, 673,, l'...

MotoGP – Confermati i test ufficiali : da Misano alla Finlandia - tutti i dettagli : La MotoGp ufficializza le date dei test della categoria regina del 2019: tutti i dettagli Sono stati Confermati oggi i dettagli dei test della classe MotoGp. Prima di scendere in pista ed entrare in azione per la stagione 2019, a Losail, sono state decise oggi le date e i dettagli per i test della MotoGp della stagione. La sessione del 29 e 30 agosto sul circuito di Misano è stata confermata, mentre c’è la possibilità di fare un test ...

MotoGP – Un dolcissimo risveglio per Francesca Sofia Novello : il regalo di Valentino Rossi in Qatar [FOTO] : Un mazzo di fiori speciale per Francesca Sofia Novello in Qatar: il Dottore celebra la sua fidanzata nel giorno della festa della donna La stagione 2019 di MotoGp sta per iniziare: i piloti scenderanno in pista a breve per le prime sessioni di prove libere del Gp del Qatar, prima gara dell’anno. Non poteva mancare, a Losail, Francesca Sofia Novello: la bella fidanzata di Valentino Rossi ha deciso di accompagnare la sua dolce metà per ...

MotoGP - GP Qatar 2019. Franco Morbidelli : 'Valentino Rossi? Lo attaccherò come gli altri' : Il Mondiale 2019 potrebbe essere l'anno della svolta per Franco Morbidelli . Un pilota che sta affrontando un importante percorso di crescita per arrivare a lottare con i primi della classe. Il nuovo ...

MotoGP - GP Qatar 2019 : numeri - statistiche e curiosità. Rossi a caccia del decimo titolo iridato - Quartararo il più giovane della griglia : Il Motomondiale 2019 sta per prendere il via con il Gran Premio del Qatar, prima tappa di una stagione che si chiuderà come di consueto il 17 novembre a Valencia dopo 19 weekend di gara. Si riparte dunque da Losail con un Andrea Dovizioso (Ducati) che proverà a bissare il successo della passata stagione per portare in parità il conto delle vittorie in classe regina in Qatar tra Italia (al momento a quota 5) e Spagna (in testa con 6). I recordman ...

Alex Rins MotoGP - GP Qatar 2019 : “La squadra ha lavorato bene. Voglio dare il massimo - ma senza troppe pressioni” : Alex Rins appare fiducioso nella conferenza stampa alla vigilia del weekend del GP del Qatar, primo appuntamento del Mondiale 2019 di MotoGP. Il pilota della Suzuki ha dimostrato di essere molto competitivo nei test invernali con una moto apparsa nettamente migliorata rispetto alla scorsa stagione. L’obiettivo dello spagnolo sarà quindi quello di essere subito protagonista e provare a salire sul podio già a Losail. Queste le dichiarazioni di ...