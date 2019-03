MotoGp – Ducati sotto inchiesta | a rischio la vittoria di Dovizioso in Qatar | clamorosa

MotoGp - GP Qatar 2019 : reclamo di quattro squadre contro la Ducati! Spoiler nel mirino - Dovizioso rischia la vittoria? : Il verdetto del GP del Qatar 2019 non è ancora ufficiale. La gara che ha aperto il Mondiale MotoGP è stata vinta da Andrea Dovizioso davanti a Marc Marquez e Cal Crutchlow, ai piedi del podio Alex Rins e Valentino Rossi. quattro squadre però hanno fatto reclamo per una presunta irregolarità dello Spoiler montato dalla Ducati, l’appendice utilizzata sul posteriore dal vincitore della prova e dagli altri piloti del team di Borgo Panigale ...

MotoGp – Dall’Igna difende Petrucci e svela la mossa della Ducati : Marquez segnalato alla direzione gara : Petrucci-Marquez è già polemica: Gigi Dall’Igna svela il chiarimento con la direzione gara sulla strategia del pilota della Honda in qualifica Le prime qualifiche di stagione della MotoGp tenute in Qatar non sono state caratterizzate solo dalla pole position di Maverick Vinales, ma anche da una disputa tra Honda e Ducati. Marc Marquez, apparentemente in difficoltà nei primi minuti della Q2, è riuscito a segnare il terzo tempo alla ...

MotoGp - GP Qatar 2019 : Maverick Vinales dopo la pole vuole la vittoria - ma Honda e Ducati saranno della partita : Cosa dobbiamo attenderci dal Gran Premio del Qatar della MotoGP? La prima gara del campionato 2019 si annuncia quanto mai interessante, e non certo perché si correrà sotto la luce dei riflettori. A Losail si annuncia una corsa decisamente imprevedibile, con numerose variabili e piloti che potranno dire la loro. Tra questi, ovviamente, il poleman di ieri, ovvero Maverick Vinales. Lo spagnolo della Yamaha sta confermando quanto di buono messo in ...

MotoGp - Analisi Qualifiche Losail 2019 : Yamaha paradiso e inferno - la Ducati c’è! Marc Marquez furbo : Le prime Qualifiche del GP di Losail (Qatar) del Mondiale 2019 di MotoGP sono andate in archivio e gli spunti sono diversi, come è anche normale trattandosi di “primo giorno di scuola”. In condizioni piuttosto insolite, con temperature basse ed un vento fastidioso, il “Top Gun” del Motomondiale è tornato a porre il proprio sigillo. Ci si riferisce a Maverick Vinales che, in sella alla Yamaha, ha saputo interpretare alla ...

MotoGp – Le Ducati dominano le FP4 : Petrucci e Dovizioso senza rivali - male Valentino Rossi [TEMPI] : Appena terminate le Fp4 del Gp del Qatar: i tempi e la classifica della quarta sessione di prove libere sul circuito di Losail In vista delle prime qualifiche di stagione, i piloti di MotoGp si sono cimentati nelle quarte prove libere del Gp del Qatar. Pochi momenti prima della sessione che deciderà la griglia di partenza del primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp, a segnare il tempo più veloce è stato Danilo Petrucci con ...

MotoGp 2019 - si parte dal Qatar. Dalle Ducati a Rossi : tutti hanno buoni motivi per sperare nella fine dell’era Marquez : “C’è il dream team della Honda, i due italiani sulla Ducati, io e Maverick. Rins con la Suzuki. E fa sette. Aggiungete Bagnaia, Morbidelli, Crutchlow. Sono dieci piloti che possono tranquillamente vincere ogni gara, da qui a novembre”. Il riassunto lo ha fatto Valentino Rossi, uno che a 40 anni e alla 24esima stagione di mondiale probabilmente qualcosa di moto ci capisce: per tutti i piloti e gli addetti ai lavori la MotoGp ...

MotoGp – Nelle Fp1 è già sfida Honda-Ducati - Tardozzi non si nasconde : “Dovizioso ha spiato Jorge Lorenzo” : Appena terminata la prima sessione di prove libere di MotoGp sul circuito del Qatar: le impressioni del direttore sportivo della Ducati Davide Tardozzi L’attesa è finita. Dopo lunghi mesi senza Motomondiale, i tifosi possono interrompere l’astinenza e godersi lo spettacolo in pista. La MotoGp infatti torna protagonista dei weekend degli appassionati di motori con il primo appuntamento del campionato mondiale in Qatar. Prima ...

MotoGp – Valentino Rossi in versione ‘spione’ in Qatar : la sbirciatina alle moto rivali con lo staff Ducati [FOTO e VIDEO] : Valentino Rossi e la sbirciatina alle moto dei rivali durante la foto ufficiale prima della conferenza stampa del Gp del Qatar Domenica si disputerà il primo Gp della stagione 2019 di motoGp: i piloti sono pronti per darsi battaglia e andare alla conquista della prima vittoria del nuovo motomondiale, che si prospetta ricco di spettacolo e colpi di scena. I campioni delle due ruote hanno raccontato in conferenza stampa le sensazioni con le ...

MotoGp - Mondiale 2019 : Ducati - ora o mai più. La GP19 ha tutto per sfidare la Honda senza timori : Il countdown procede spedito e l’inizio del Mondiale 2019 di MotoGP è sempre più vicino. Sul circuito di Losail (Qatar), il Circus delle due ruote inizierà le sue esibizioni e nella classe regina le attese sono molte. Ci si aspetta un’annata entusiasmante, laddove solo i più coraggiosi sapranno spuntarla lungo un percorso lastricato di prove difficili. La Ducati, da par suo, ha un chiaro obiettivo: porre fine all’egemonia di ...

MotoGp - Max Biaggi : “Marquez e Lorenzo sono due fenomeni - ma la Ducati ce la può fare. Rossi? Non metterei limiti alla provvidenza” : E’ stato uno dei grandi protagonisti degli Anni ’90 del motociclismo, nonché, per ammissione stessa del diretto interessato, il più grande rivale di Valentino Rossi. Parliamo di Max Biaggi, che oggi si divide tra il ruolo di team manager del neonato Max Racing Team in Moto3 e quello di testimonial dell’Aprilia in MotoGP. alla Gazzetta dello Sport, con intervista a firma di Massimo Brizzi, l’ex pilota romano tiene però a ...

MotoGp - guai grossi in vista per la Ducati : possibile il sequestro delle Desmosedici di Dovizioso e Petrucci : Nel caso in cui dovesse essere accertata la natura pubblicitaria rispetto ai prodotti del fumo del marchio Mission Winnow, il Codacons potrebbe chiedere il sequestro delle Ducati di Dovizioso e Petrucci Non solo la Ferrari, anche la Ducati è finita nell’occhio del ciclone per la questione relativa al logo Mission Winnow. La Casa di Borgo Panigale ha ufficializzato nel corso dell’inverno la sua partnership con il brand legato ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la grande incognita Yamaha. Gestione delle gomme decisiva : riuscirà a colmare il gap da Honda e Ducati? : “Essere o non essere, questo è il problema“. Scomodare una così famosa citazione può sembrare ardito ma la Yamaha in questi ultimi due anni più volte si è trovata al cospetto di un dubbio amletico sulla propria identità. Una moto che, nel giro di pochissimo tempo, da oggetto del desiderio di tanti si è tramutata in enigma insolubile. Le zero vittorie di Valentino Rossi nel 2018 sono un dato emblematico delle grandi difficoltà della ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la grande occasione di Andrea Dovizioso. Capitano unico di una Ducati mai così competitiva : Nel calcio potremmo definirla formazione ad una sola punta ed è probabilmente questa la scelta della Ducati. Il Mondiale 2019 di MotoGP, che è prossimo a cominciare a Losail (Qatar), sarà quello della grande occasione per Andrea Dovizioso. Il forlivese, reduce da due secondi posti negli ultimi due campionati, vuole alzare l’asticella e proporsi come principale antagonista del nuovo fenomeno delle due ruote: lo spagnolo Marc Marquez. Ne ha ...

MotoGp - Franco Morbidelli : “La Yamaha è molto amica del pilota - ma Ducati e Honda sono favorite” : Franco Morbidelli si prepara a vivere il suo secondo anno in MotoGP. Il pilota romano è passato in questa stagione alla Yamaha e punta ad una stagione di rilancio dopo un primo anno difficile, anche perchè arrivava da campione della Moto 2. Morbidelli si racconta così alla Gazzetta dello Sport: “E’ stata dura. Dopo un anno e più con vittorie, podi e pole ti abitui a certi risultati e anche quando non ero competitivo sapevo che le ...