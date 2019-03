MotoGp | Dovizioso si toglie un sassolino dalla scarpa | che schiaffo ai critici dopo il

Marc Marquez MotoGp - GP Qatar 2019 : “20 punti importanti per il campionato. Oggi Dovizioso era più forte” : E’ arrivato un secondo posto in questo primo GP del Mondiale 2019 di MotoGP per lo spagnolo Marc Marquez. Il campione del mondo della Honda è stato costretto ad arrendersi sul circuito di Losail (Qatar) nel duello corpo a corpo, come l’anno scorso, alla Ducati di Andrea Dovizioso. Un riscontro, comunque, positivo per l’iberico, spesso in difficoltà su questa pista. Come sottolineato, infatti, da lui stesso ai microfoni di Sky ...