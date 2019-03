MotoGp – Crutchlow tra gioia e ‘minacce’ : “un ritorno fantastico! Suzuki? Posso giocare più duro di loro” : Un grande ritorno per Crutchlow: la soddisfazione del britannico della LCR dopo il terzo posto al Gp del Qatar Dovizioso è il vincitore del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Il Gp del Qatar ha regalato uno spettacolo mozzafiato con la solita bagarre al cardiopalma negli ultimissimi giri della gara, tra il forlivese della Ducati ed il campione del mondo Marc Marquez. AFP/LaPresse Ottimo terzo posto per Cal Crutchlow: il britannico del ...

MotoGp – Il segreto di Dovizioso - il sollievo di Marquez e l’accusa di Crutchlow : le parole del parco chiuso del Gp del Qatar : I primi tre classificati hanno parlato ai microfoni della tv internazionale nel parco chiuso, esprimendo a caldo le proprie sensazioni Adrenalinico e spettacolare, il Gp del Qatar regala emozioni fino al traguardo, con il testa a testa tra Dovizioso e Marquez vinto dal pilota della Ducati al fotofinish. Un duello elettrizzante, antipasto di come si preannuncia questa stagione in cui la Ducati punta a riprendersi il titolo mondiale. ...

MotoGp – Crutchlow e Nakagami staccano il pass per la Q2 in Qatar : disastro per Valentino Rossi in Q1 : Prima parte di qualifiche nel segno di Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami: Valentino Rossi clamorosamente fuori dalla Q1 in Qatar Prima della Q2, nella quale si deciderà la griglia di partenza del Gp del Qatar, si è assistito alla prima parte della sessione di qualifica. Tra i piloti a passare dalla Q1 anche nomi altisonanti come Valentino Rossi, Jorge Lorenzo, Pecco Bagnaia e Andrea Iannone. Ad approdare in Q2 sono però Cal Crutchlow ...

MotoGp – Il team LCR Honda svela le livree delle moto di Nakagami e Crutchlow sui social [GALLERY] : Il team LCR su Twitter svela i colori delle moto 2019 di Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami Mentre si stanno disputando i secondi test pre-stagionali di motoGp sul circuito di Losail, sul profilo ufficiale del team LCR Honda vengono svelate le livree delle nuove moto di Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami. Il pilota britannico e quello giapponese affronteranno la prossima stagione del motomondiale, al via il 10 marzo in Qatar, sui due ...

MotoGp – Dalla nuova moto alla sfida in casa Ducati - Crutchlow sicuro : “ecco come andrà tra Dovi e Petrucci” : Tra novità e ‘premonizioni’: Crutchlow soddisfatto della nuova moto alla vigilia dell’esordio stagionale Iniziano domani gli ultimi test invernali di motoGp prima dell’esordio stagionale previsto per il 10 marzo in Qatar. I piloti sono pronti a tornare a sfrecciare in pista, a Losail, per mettere a punto le moto e completare il programma stabilito col team in vista della prima gara del motomondiale. Tante le novità ...

MotoGp - Test Sepang – Crutchlow smaschera Marquez : “sta giocando - può andare molto più veloce!” : Cal Crutchlow analizza le prime giornate di Test a Sepang: Yamaha e Ducati vanno forte, ma secondo il britannico Marquez sembra si stia ‘nascondendo’ di proposito Di ritorno da un brutto infortunio alla gamba, Cal Crutchlow ha ripreso confidenza con la propria moto sul circuito di Sepang. Nei primi Test stagionali in Malesia, il pilota britannico ha avuto modo non solo di preparasi per l’inizio di stagione, ma anche per ...

MotoGp – Test Sepang - Day2 : Alex Rins scalza Dovizioso sul gong - Crutchlow sorprende e le Yamaha arrancano [FOTO] : Si è conclusa la seconda giornata di Test a Sepang, il più veloce è Maverick Viñales davanti alla Suzuki di Rins e alla Ducati di Andrea Dovizioso Ieri è toccato a Marc Marquez, oggi è stata la volta di Maverick Viñales. Il pilota della Yamaha chiude la seconda giornata di Test di Sepang davanti a tutti, fermando il crono sull’1:58.897, l’unico a scendere sotto il muro dell’1.59 in questi primi due giorni. AFP/LaPresse Un ...

MotoGp - Dovizioso gran guizzo. Crutchlow e Viñales ok - Vale è vicino : Ducati al comando alla pausa pranzo della seconda giornata di test MotoGP in Malesia, ma alle spalle del capofila Andrea Dovizioso il gruppo dei migliori è serrato. Con un tempo di 1'59"562, il ...

MotoGp – Test Sepang Day2 : Dovizioso il più veloce a metà giornata - che sorpresa Crutchlow [FOTO] : E’ il pilota della Ducati il più veloce a metà mattinata, dietro di lui Crutchlow e le due Yamaha di Viñales e Rossi Seconda giornata di Test a Sepang, prosegue il lavoro di team e piloti per mettere a punto le proprie moto in questa prima sessione del 2019. AFP/LaPresse Dopo l’avvio blando di ieri, cominciano a scendere notevolmente i tempi sul giro, nonostante l’asfalto continui ad essere rovente con i suoi 58 gradi. Il ...

MotoGp Honda Lcr - si avvicina il ritorno di Crutchlow : ROMA - Anche nella prossima stagione di MotoGp, Cal Crutchlow resterà una pedina fondamentale per la Honda: il birtannico, in sella alla LCR, è pronto a tornare nei test di Sepang, dopo aver ...

MotoGp – Crutchlow - gli elogi a Lorenzo e quel particolare… desiderio : “pagherei per vedere Marquez vs Stoner” : Cal Crutchlow, l’arrivo di Lorenzo in Honda e il particolare desiderio legato ad una sfida tra Marquez e Stoner Manca sempre meno alla prima sessione di test invernali di MotoGp del 2019: i collaudatori si trovano già in pista in Malesia, in attesa di vedere i piloti ufficiali dei team sfrecciare sul circuito di Sepang. Non è chiaro se Cal Crutchlow riuscirà ad essere in sella alla sua Honda dopo il brutto infortunio dello scorso ...

MotoGp - Crutchlow : «Mesi duri dopo l'infortunio» : ROMA - L'incidente a Phillip Island ha preoccupato Cal Crutchlow come mai era successo. Il pilota britannico ha raccontato a MCN le difficoltà incontrate dopo l'infortunio rimediato durante le prove ...

MotoGp – Infortunio Crutchlow - il racconto shock di Cal : “credevo che non avrei mai più guidato una moto” : Cal Crutchlow pronto a tornare in sella alla sua moto: il britannico non si pone importanti obiettivi dopo un inverno difficile a causa dell’Infortunio alla caviglia procuratosi in Australia La stagione 2019 di MotoGp si avvicina sempre più: i team stanno piano piano svelando le loro moto per il nuoto Motomondiale, tra sorprese, fatiche e recuperi. Se negli ultimi giorni si è tanto parlato di Marquez e Lorenzo, che hanno mostrato al ...