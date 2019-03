MotoGP | Andrea Dovizioso FULMINE ROSSO! Vittoria epica su Marquez | 5° Valentino Rossi

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019)colpisce ancora e, come l’anno scorso, l’esordio del Mondiale diè vincente. Losail è della Ducati ed il duello più atteso, quello con la Honda del campione del mondo Marc(secondo a 0″023), sorride al forlivese che ancora una volta, quando è stato richiesto mostrare i muscoli, non si è tirato indietro.strameritata del centauro nostrano. Il podio è stato completato dalla Honda del britannico Cal Crutchlow (+0″320) mentresi è prodotto in una grande rimonta e, dal quattordicesimo posto, è arrivata una quinta piazza significativa, essendo la miglior Yamaha in pista. Lo spagnolo Maverick Vinales, infatti, dopo la pole di ieri non è andato oltre il settimo posto finale.Neanche comincia la gara che Quartararo deve fare i conti con la sua Yamaha ammutolita, vedendo vanificata in un secondo la sua quinta ...

Eurosport_IT : DAI DOVI! CHE VITTORIA ???????? Una battaglia stupenda con Marquez, ma in Qatar come nel 2018 vince il nostro Andrea D… - SportNewsEU : Bellissimo il duello di oggi tra Andrea Dovizioso e Marc Márquez! #MotoGP - marcm1969 : RT @LiveGPit: #QatarGP #MotoGP Andrea Dovizioso vince ancora in Qatar come lo scorso anno incrociando all'ultima curva Marc Marquez, sul te… -