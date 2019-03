MotoGp – Ancora una prova di… rispetto : abbracci e congratulazioni tra Dovizioso e Marquez in Qatar [VIDEO] : Dovizioso-Marquez, Ancora una prova di rispetto: l’abbraccio al parco chiuso di Losail dopo la bagarre spettacolare al Gp del Qatar Dovizioso è il vincitore del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp. Il Gp del Qatar ha regalato uno spettacolo mozzafiato con la solita bagarre al cardiopalma negli ultimissimi giri della gara, tra il forlivese della Ducati ed il campione del mondo Marc Marquez. Dovizioso l’ha spuntata sul rivale ...

MotoGp – Non c’è pace per Valentino Rossi : ancora un ‘incidente’ nel paddock con un tifoso invadente [GALLERY] : ancora un incidente nel paddock: Valentino Rossi ‘investe’ un tifoso a Losail, non c’è pace per il Dottore! I tifosi sembrano non aver imparato la lezione. Dopo ‘l’incidente’ di qualche anno fa a Valencia, nel quale una tifosa ha puntato il dito contro Valentino Rossi per averla allontanata con la gamba mentre viaggiava in motorino nel paddock, la storia si ripete. Oggi come allora, un tifoso troppo ...

MotoGp Qatar - Lorenzo : «Molto potenziale ancora da sfruttare» : LOSAIL - Jorge Lorenzo ha centrato l'udicesimo tempo in Qatar al termine delle prime due sessioni di libere. Lo spagnolo, quest'anno alla Honda con Marquez come compagno-rivale, prova sensazioni ...

MotoGp – Il traffico impedisce a Petrucci di essere preciso in Qatar : “non siamo ancora al 100%” : Le impressioni di Danilo Petrucci al termine della prima giornata di prove libere del primo Gp della stagione 2019 di MotoGp: le parole del ternano della Ducati Il team Mission Winnow Ducati è tornato in pista in Qatar oggi sul circuito di Losail, teatro del primo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019, per disputare le prime prove libere della stagione. Nell’arco delle due sessioni, sia Danilo Petrucci che Andrea Dovizioso hanno ...

MotoGp – Marquez non si accontenta : “il tempo? Buono - ma dobbiamo lavorare ancora” : Marc Marquez soddisfatto del risultato ottenuto oggi in pista nelle prove libere del Gp del Qatar: le parole del campione del mondo di MotoGp, sempre a caccia di miglioramenti E’ terminata la prima giornata di prove libere del primissimo weekend di gara del Motomondiale. I piloti di Moto3, Moto2 e MotoGp sono scesi in pista, sul circuito di Losail per lavorare sodo in vista della gara di domenica, il cui orario è stato ...

MotoGp – Orario Gp del Qatar : non è ancora detta l’ultima parola - i piloti appoggiano la proposta di Lorenzo : Tutti con Lorenzo: l’Orario del Gp del Qatar della categoria regina potrebbe cambiare, oggi i piloti faranno la loro proposta in safety commission E’ iniziato ufficialmente ieri il primo weekend di gara della stagione 2019 di MotoGp: i piloti sono stati protagonisti in pista, a Losail, per le foto ufficiali e successivamente anche in conferenza stampa, dove hanno raccontato ai giornalisti le sensazioni con le quali arrivano ...

MotoGp – Lorenzo tra passione ed infortuni - Jorge in Qatar non ancora la 100% : “ho bisogno ancora un mese di tempo” : Jorge Lorenzo pronto all’esordio stagionale nonostante una condizione fisica non ancora al 100%: le parole del maiorchino nella prima conferenza stampa della stagione 2019 di MotoGp L’attesa è finalmente terminata: i piloti e tutti gli uomini degli staff delle squadre partecipanti al Motomondiale 2019 popolano nuovamente il paddock, quello di Losail, dove domenica si disputerà il Gp del Qatar, prima gara ...

Maverick Viñales MotoGp - GP Qatar 2019 : “La Yamaha ha lavorato sodo ma dobbiamo ancora migliorare - non vedo l’ora di iniziare” : Primo weekend della stagione 2019 e prima consueta conferenza stampa del giovedì per i piloti più attesi al via del Mondiale MotoGP. Uno dei corridori indiziati per il successo in Qatar è sicuramente Maverick Viñales, vincitore a Losail nel 2017 e reduce da un ottimo pre-campionato in cui è stato tra i migliori con buona costanza grazie ai miglioramenti della Yamaha nella nuova versione per il 2019. L’iberico è parso molto consapevole dei ...

Jorge Lorenzo MotoGp - GP Qatar 2019 : “Non sono ancora ok con il polso - dovrò recuperare il tempo perso” : È un Jorge Lorenzo tranquillo, nonostante tutto, quello che ha parlato nel corso della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio del Qatar 2019. Il maiorchino, dopo la frattura dello scafoide di qualche settimana fa, sbarca a Losail senza troppe certezze sulla sua condizione fisica, né si fa troppe illusioni sul suo weekend in MotoGP. “Effettivamente negli ultimi sei mesi sono stato un po’ ...

MotoGp - Valentino Rossi alla vigilia del GP del Qatar 2019 : “Abbiamo intrapreso la strada giusta ma c’è ancora tanto da fare!” : L’attesa per gli appassionati del Motomondiale sta per terminare. Il Circus delle due ruote aprirà le proprie porte a Losail (Qatar) nel pRossimo weekend e il desiderio di assistere ad un grande spettacolo c’è tutto. Valentino Rossi si presenta ai nastri partenza di questa nuova stagione con tanta voglia di far bene. Spente da poco le quaranta candeline, il “46” non vuol sentir parlare di peso degli anni e le motivazioni ...

MotoGp – Lorenzo non sta più nella pelle - Jorge con i piedi per terra in Qatar : “ancora non sono al top con la moto - ma…” : Le sensazioni di Jorge Lorenzo alla vigilia del Gp del Qatar: il maiorchino non vede l’ora di scendere in pista per la sua prima gara con la Honda L’attesa sta per terminare: il Mondiale 2019 di motoGp è ormai alle porte. Domenica si disputerà il Gp del Qatar (QUI gli orari e come seguirlo in Tv), primo round della nuova stagione, che regalerà sicuramente tanto spettacolo, tra colpi di scena, sorprese e delusioni. La Honda ...

MotoGp - Test Losail 2019 : segnali di risveglio in Yamaha. Maverick Vinales e Valentino Rossi possono rallegrarsi ma c’è ancora lavoro da fare : Il tempo dei Test di MotoGP è scaduto e ora non resta che affrontare il Mondiale 2019, che avrà inizio proprio nello stesso luogo in cui si è provato per tre giorni e in cui i team della classe regina hanno incamerato ed elaborato dati a profusione. 72 ore a Losail (Qatar) nelle quali la Yamaha è tornata in auge. Quattro M1 nei primi sei posti non si vedevano da un po’ e, anche se non vi sono punti in palio, i miglioramenti sono ...

MotoGp - Mondiale 2019 : la griglia di partenza e il borsino dei favoriti dopo i Test invernali. Marc Marquez ancora l’uomo da battere : Siamo ormai a soli 11 giorni dall’avvio ufficiale del Mondiale MotoGP 2019. Si sono conclusi anche i Test pre-stagionali di Losail, proprio dove prenderà il via il campionato nel fine settimana del 10 marzo e, dopo quanto visto anche a Sepang, possiamo iniziare a comporre una griglia di partenza virtuale della stagione nella classe regina. Davanti a tutti ovviamente, anche se non si è visto nei Test, il campione del mondo Marc Marquez. Il ...

MotoGp - Valentino Rossi : “Una giornata migliore e sono riuscito a spingere. Ci manca ancora qualcosa in configurazione gara” : Valentino Rossi ha concluso al quarto posto l’ultima giornata di test collettivi della MotoGP sul tracciato di Losail (Qatar). Un day-3 che ha spazzato via alcuni dubbi circa l’incedere del “Dottore” in sella alla Yamaha. Certo, il compagno di team Maverick Vinales continua a volare e ad avere un assetto invidiabile sulla M1. Tuttavia, il centauro di Tavullia oggi può guardare con un minimo di ottimismo all’esordio ...