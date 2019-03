Moto3 | Risultato GP Qatar 2019 | Kaito Toba fa impazzire il Giappone | 2° Dalla Porta in

oasport

(Di domenica 10 marzo 2019) E’ ilse(mai stato sul podio prima di oggi) a centrare il primo successo stagionale del Mondialedisul tracciato di Losail (). Il nipponico, sulla Honda del Team Asia, ha beffato in volata il nostro Lorenzo(+0″053) sull’altra Honda del Leopard Racing mentre l’autore della pole Aron Canet si è classificato in terza posizione (+0″174) sulla KTM del Sterilgarda Max Racing Team. In chiave italiana più che buona la prova di Celestino Vietti che, sulla KTM dello Sky Racing Team VR46, ha concluso in quinta posizione a 0″584 dal vertice mentre Niccolò Antonelli (Honda – SIC58 Squadra Corse) e Romano Fenati (Honda – Snipers Team) si sono dovuti accontentare dell’ottava e nona posizione, con il centauro ascolano che ha scontato un Long Lap Penalty, interpretando male il warning ricevuto...

OA_Sport : #Moto3 #Qatar Lorenzo #DallaPorta beffato da Toba in volata nel primo GP del #Mondiale2019. Fenati giunge nono scon… - francis_welcome : @KaitoToba aveva come miglior risultato in #Moto3 proprio il #QatarGP del 2018, quando concluse 7º - LaGrace82 : Un po’ mi spiace ma hai fatto davvero una gran bella gara @dallap48 sei cresciuto, maturato ed il risultato si è vi… -