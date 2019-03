Moto3 Qatar | Toba primo | Dalla Porta e Canet sul podio

Qatar : giapponese Toba vince in Moto3 : ANSA, - ROMA, 10 MAR - Il giapponese Kaito Toba ha vinto il Gp del Qatar di Moto3, primo appuntamento della stagione. Il pilota della Honda ha preceduto l'italiano Lorenzo Dalla Porta, Honda, e il ...

Moto3 - GP del Qatar 2019 : vince Toba. 2° Dalla Porta - 3° Canet. Fenati chiude 9° : Kaito Toba firma la prima vittoria giapponese in Moto3, successo che mancava nella classe minore addirittura dal 2007. In Qatar buon inizio per gli italiani, con Dalla Porta secondo e Celestino Vietti ...

Moto3 - GP Qatar 2019 : perché Romano Fenati ha percorso il long lap? L’errore di lettura e la non penalità : Romano Fenati era in piena lotta per la vittoria del GP del Qatar 2019, il pilota ascolano sembrava addirittura il grande favorito per il successo nel deserto di Losail ma ha commesso un errore letale a quattro giri dal termine. Il 23enne si è allarmato perché sul monitor della sua Honda è uscito l’avviso “track limit” e ha pensato che doveva scontare una penalità percorrendo il long lap, la grande novità di questa stagione, ...

Moto3 – Errore Fenati - Romano spiega cosa è successo nel Gp del Qatar : Romano Fenati commenta il suo Errore in pista durante il Gp del Qatar di Moto3: le parole del 23enne di Ascoli Piceno Il primo weekend di gara del 2019 è stato ricco di emozioni per Romano Fenati. Dopo la squalifica dello scorso anno il 23enne di Ascoli Piceno è tornato a gareggiare, riuscendo a lottare con i migliori in Qatar. A pochissimi giri dal termine, però, Fenati ha ricevuto un warning sullo schermo della sua moto, che lo ha ...

Moto3 Qatar : vince Toba - sul podio Dalla Porta e Canet : LOSAIL - Arrivo concitato come di consueto in Moto3: nella prima prova stagionale, dopo continui avvicendamenti in testa, al traguardo la spunta Kaito Toba, che sul rettilineo finale precede Lorenzo ...

Moto3 - Risultato GP Qatar 2019 : Kaito Toba fa impazzire il Giappone - 2° Dalla Porta in volata : E’ il Giapponese Kaito Toba (mai stato sul podio prima di oggi) a centrare il primo successo stagionale del Mondiale 2019 di Moto3 sul tracciato di Losail (Qatar). Il nipponico, sulla Honda del Team Asia, ha beffato in volata il nostro Lorenzo Dalla Porta (+0″053) sull’altra Honda del Leopard Racing mentre l’autore della pole Aron Canet si è classificato in terza posizione (+0″174) sulla KTM del Sterilgarda Max ...

Moto3 – Erroraccio per Fenati in Qatar : Romano sconta la Long Lap Penalty - ma aveva ricevuto solo un “warning” : Un Erroraccio costa caro a Romano Fenati: il pilota 23enne non capisce il warning e sconta la Long Lap Penalty non richiesta Il primissimo Gp della stagione 2019 del Motomondiale sta regalando spettacolo e forti emozioni sin dalle prime sfide. In attesa di vedere in pista i campioni della categoria regina, sono stati i piloti della Moto3 ad aprire le danze e disputare il Gp del Qatar, caratterizzato dalle cadute e da una bellissima bagarre ...

Moto3 – Dalla Porta beffato sul finale - Toba la spunta sul rettilineo finale e fa suo il Gp del Qatar : Kaito Toba si aggiudica il primo Gp della stagione di Moto3: Dalla Porta beffato sul rettilineo finale sul circuito di Losail Lo spettacolo del Motomondiale è iniziato: i piloti della Moto3 hanno aperto le danze con la primissima gara della stagione 2019, il Gp del Qatar. Tante, tantissime, le cadute viste oggi in pista sul circuito di Losail, ma lo spettacolo non è di certo mancato. Sorpassi, controsorpassi, adrenalina e manovre ...

GP Qatar 2019 - risultati warm-up Moto2 e Moto3 : Canet e Gardner dettano il passo - ottimi riscontri per gli italiani di punta : Si è appena chiuso il warm-up del Gran Premio del Qatar per quanto riguarda le classi Moto2 e Moto3, con il tedesco Remy Gardner e lo spagnolo Aron Canet che hanno stampato il miglior tempo del turno mostrando un passo gara molto convincente in vista delle gare del pomeriggio. Nella minima cilindrata è stato l’iberico Aron Canet a portare la sua KTM del Team Sterilgarda Max Racing al comando della graduatoria in 2’06″097 dopo ...

GP Qatar 2019 - risultati warm-up Moto2 e Moto3 : Canet e Gardner dettano il passo - ottimi riscontri per gli italiani di punta : Si è appena chiuso il warm-up del Gran Premio del Qatar per quanto riguarda le classi Moto2 e Moto3, con il tedesco Remy Gardner e lo spagnolo Aron Canet che hanno stampato il miglior tempo del turno mostrando un passo gara molto convincente in vista delle gare del pomeriggio. Nella classe più leggera del Motomondiale è stato l’iberico Aron Canet a portare la sua KTM del Team Sterilgarda Max Racing al comando della graduatoria in ...

LIVE Moto3 - GP Qatar 2019 in DIRETTA : warm-up e gara - aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Qatar 2019, primo round stagionale del Mondiale di Moto3. A Losail va in scena il primo appuntamento del campionato per la classe più leggera del Motomondiale, che si preannuncia estremamente equilibrato e spettacolare come ogni anno. I due favoriti principali per la vittoria sono l’ascolano Romano Fenati e l’iberico Aron Canet, i quali hanno impressionato sia nei test sia ...

VIDEO Moto3 - gli highlights delle qualifiche GP Qatar 2019 : riviviamo le immagini del time-attack a Losail : Romano Fenati era il grande favorito per la conquista della pole position del GP del Qatar 2019 ma l’ascolano non scatterà davanti a tutti in occasione della gara d’apertura del Mondiale Moto3. Il centauro dello Snipers Team, al grande rientro dopo la squalifica dell’anno scorso, partirà soltanto in undicesima posizione: la sua scuderia ha sbagliato totalmente i tempi e lo ha mandato in pista troppo tardi, il pilota in sella ...

Qatar : pole di Canet in Moto3 : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Sarà lo spagnolo Aron Canet su Ktm a partire dalla pole position del Gp del Qatar, prima prova del mondiale Moto3, che si disputerà domani sul circuito di Losail, grazie al tempo ...

Qatar : pole di Canet in Moto3 : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Sarà lo spagnolo Aron Canet su Ktm a partire dalla pole position del Gp del Qatar, prima prova del mondiale Moto3, che si disputerà domani sul circuito di Losail, grazie al tempo ...